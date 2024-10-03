山陀兒颱風目前位在高雄的西南方約50公里處，並以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東進行，暴風圈也已籠罩住台灣南部及台東。台大大氣系教授林得恩指出，山陀兒就在家門口，預計今（3）日下午1時前後，以中颱之姿於高雄登陸，但強度將迅速減弱，有機會在24小時之內在台灣陸地上，降為輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓。
林得恩今日一早在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示山陀兒颱風目前位於高雄西南西方近海，向東北轉北北東方向移動，7級風平均暴風半徑有200公里，10級風平均暴風半徑也有60公里，「山陀兒，就在家門口！」
林得恩預測，山陀兒颱風中心將在今日下午1時前後，以中颱之姿於高雄登陸，之後颱風結構就會受到中央山脈地形破壞，加上北方冷乾空氣逸入到颱風內部，破壞颱風暖心結構，山陀兒強度預計就會快速減弱，並有機會在24小時之內在台灣陸地上，降為輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓。
不過，在山陀兒颱風中心登陸前後，威力仍十分強大，雲林以南地區將有12至13級左右的強陣風，尤其靠近中心眼牆部分，更可能有14級暴風出現的機會；同時也將伴隨短延時的強降雨，強度在豪雨至大豪雨等級。
中部以北的沿海空曠地區及離島地區，將持續有9至10級強陣風出現，風勢要一直到週五才會逐漸減弱，「其它地區，也在颱風登陸之後，也來到風雨影響的最高峰時刻」，花東地區將持續有大豪雨或超大豪雨的劇烈降雨。北海岸、宜蘭以及雙北地區，由於東北風帶來的大量水氣，也會有局部性大雨或豪雨出現，提醒民眾仍需嚴加注意，確實做好防颱準備。
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林得恩預測，山陀兒颱風中心將在今日下午1時前後，以中颱之姿於高雄登陸，之後颱風結構就會受到中央山脈地形破壞，加上北方冷乾空氣逸入到颱風內部，破壞颱風暖心結構，山陀兒強度預計就會快速減弱，並有機會在24小時之內在台灣陸地上，降為輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓。
不過，在山陀兒颱風中心登陸前後，威力仍十分強大，雲林以南地區將有12至13級左右的強陣風，尤其靠近中心眼牆部分，更可能有14級暴風出現的機會；同時也將伴隨短延時的強降雨，強度在豪雨至大豪雨等級。
中部以北的沿海空曠地區及離島地區，將持續有9至10級強陣風出現，風勢要一直到週五才會逐漸減弱，「其它地區，也在颱風登陸之後，也來到風雨影響的最高峰時刻」，花東地區將持續有大豪雨或超大豪雨的劇烈降雨。北海岸、宜蘭以及雙北地區，由於東北風帶來的大量水氣，也會有局部性大雨或豪雨出現，提醒民眾仍需嚴加注意，確實做好防颱準備。
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