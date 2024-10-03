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10月份才剛開始，地緣政治擔憂籠罩市場，投資人憂心中東局勢，並且靜待本週將公布的美國9月非農就業數據，打消人們對美國大幅降息的樂觀預期。美股週三（2日）承壓，收盤小幅上漲，幾乎和上個交易日持平。有「小非農」之稱的ADP就業報告於週三發布，其數據顯示，私營部門9月份新增就業崗位14.3萬個，高於經濟學家預期的12.5萬個，也遠高於8月份的9.9萬個，顯示美國經濟的潛在實力。美國公司上月新增就業崗位超過預期，而其他標顯示勞動力市場正在降溫。投資者正在等待週五公布的非農就業人數，以瞭解美國經濟的健康狀況。該報告可能對市場走向以及美國聯準會（Fed）在降息週期開始時的下一次加息舉措產生重大影響。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）週三表示，聯準會現在宣布戰勝物價上漲還為時過早。「雖然我們已經取得了真正的進展，但通膨和就業方面仍然存在很大的不確定性。」他指出，聯準會2024年剩餘時間的政策前景中位數是降息 2 碼。中東戰雲密佈，伊朗週二向以色列發射了大約 200 枚導彈襲擊，促使中東戰火升級。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將會讓伊朗付出代價。交易員們希望中東緊張局勢能像4月份一樣逐漸消退。儘管局勢有可能進一步惡化，但瑞銀預計「以色列和伊朗，包括各自的盟友之間不會爆發全面戰爭」。全美銀行財富管理公司（US Bank Wealth Management）資深副總裁艾瑞克森（Lisa Erickson）表示，「我們確實看到市場因最近地緣政治緊張局勢加劇而出現波動。雖然投資者通常不會太擔心這些事件，除非它們對經濟產生明顯影響，但我們確實看到了一些緊張情緒。」特斯拉股價下跌3.49%至每股249.02美元。該公司第三季汽車銷售量46萬2890 輛，比上季成長6.4%，但仍低於華爾街預期，因為激勵措施和低成本融資未能在競爭激烈的市場中提振對其舊車款的需求。運動服裝公司Nike因第一季度收入不及預期，而撤回了全年財測、延後舉行投資人大會，眾多利空消息，使得其股價暴跌6.8%至每股83.10美元。道瓊工業指數上揚39.55點或0.09%，收報42196.52點。標普500指數微漲0.79點或0.01%，收在5,709.54點。以科技股為主的那斯達克指數揚升14.77點或0.08%，收在17925.13點。費城半導體指數上漲74.26點或1.48%，收5099.20點。