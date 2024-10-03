山陀兒颱風目前已經在台灣家門口，預測今（3）日上午至中午期間會從南部地區登陸，不過日本氣象廳今（3）日凌晨卻更新山陀兒颱風路徑預測，表示山陀兒颱風從南台灣附近登陸之後，可能會來個「回馬槍」，再南下回到屏東，對南部造成衝擊。對此，《NOWnews》也特別整理各大氣象粉專、中央氣象署、氣象專家的說法，讓民眾了解最新颱風動向。
日本氣象廳修改山陀兒颱風路徑！「登陸後殺回屏東」
日本氣象廳原本是預測山陀兒在登陸台灣之後，走一個「西部大縱走」的路線穿台離開台灣，不過在今天凌晨0時50分，日本氣象廳更新山陀兒颱風路徑，預測山陀兒颱風會在今天中午12點前，從台南、高雄一帶登陸，持續往東北方向移動一段距離之後，隨即再南下殺回屏東，暴風圈將長時間籠罩台灣西南部和東南部。
秋颱「山陀兒」路徑會回馬槍？氣象粉專、中央氣象署、專家說法一次看
根據中央氣象署今早最新預報，山陀兒颱風中心在早上6點已經來到高雄西南方大約50公里海面上，預估會往東北的方向移動，移動的過程中會逐漸接觸陸地，颱風中心將在上午在中午前後這段時間登陸到南部陸地，颱風進入陸地以後，受到地形破壞強度就會很快減弱，氣象署也預估會在陸地上減弱為熱帶性低氣壓。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」對於日本氣象廳的預估路徑則也表示：「日本也同意登陸之後就掛了，最後那個往南的路徑根本沒有意義，那時候可能中心位置都定不出來！
台灣颱風論壇提到：「颱風持續減弱已經是很明確地顯示，看路徑圖的話，週五當天就是見證颱風死去的過程，中央山脈斬颱刀沒在客氣的，不過再怎麼說，還是一個中颱登陸，南部登陸點也不可輕忽，今天清晨到早上風雨最猛，下半天就會開始逐漸緩和。」
另外，天氣風險公司職人吳聖宇也提到「山陀兒颱風仍然預期會朝向台南、高雄沿海過來，目前幾乎所有預報模式都顯示颱風登陸後，會在6至12小時內快速減弱崩潰，甚至消散到找不到低層環流中中心，讓山陀兒只好沿著山脈西側緩慢北上，直到完全消散為止，如果減弱很快的話，可能今天深夜至明（4）日清晨，這個颱風環流就不存在了！」
山陀兒颱風今天要嚴防豪大雨！最新風雨影響
對於山陀兒颱風的風雨影響，氣象署簡任技正伍婉華則提到，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨，尤其是臺東縣、屏東縣仍有超大豪雨特報。整體降雨趨勢要等到明天上午才會趨緩，民眾防颱作業還是不可輕忽！
⚠️豪雨特報
📍超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
📍大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
📍豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
📍大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
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日本氣象廳原本是預測山陀兒在登陸台灣之後，走一個「西部大縱走」的路線穿台離開台灣，不過在今天凌晨0時50分，日本氣象廳更新山陀兒颱風路徑，預測山陀兒颱風會在今天中午12點前，從台南、高雄一帶登陸，持續往東北方向移動一段距離之後，隨即再南下殺回屏東，暴風圈將長時間籠罩台灣西南部和東南部。
秋颱「山陀兒」路徑會回馬槍？氣象粉專、中央氣象署、專家說法一次看
根據中央氣象署今早最新預報，山陀兒颱風中心在早上6點已經來到高雄西南方大約50公里海面上，預估會往東北的方向移動，移動的過程中會逐漸接觸陸地，颱風中心將在上午在中午前後這段時間登陸到南部陸地，颱風進入陸地以後，受到地形破壞強度就會很快減弱，氣象署也預估會在陸地上減弱為熱帶性低氣壓。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」對於日本氣象廳的預估路徑則也表示：「日本也同意登陸之後就掛了，最後那個往南的路徑根本沒有意義，那時候可能中心位置都定不出來！
台灣颱風論壇提到：「颱風持續減弱已經是很明確地顯示，看路徑圖的話，週五當天就是見證颱風死去的過程，中央山脈斬颱刀沒在客氣的，不過再怎麼說，還是一個中颱登陸，南部登陸點也不可輕忽，今天清晨到早上風雨最猛，下半天就會開始逐漸緩和。」
另外，天氣風險公司職人吳聖宇也提到「山陀兒颱風仍然預期會朝向台南、高雄沿海過來，目前幾乎所有預報模式都顯示颱風登陸後，會在6至12小時內快速減弱崩潰，甚至消散到找不到低層環流中中心，讓山陀兒只好沿著山脈西側緩慢北上，直到完全消散為止，如果減弱很快的話，可能今天深夜至明（4）日清晨，這個颱風環流就不存在了！」
山陀兒颱風今天要嚴防豪大雨！最新風雨影響
對於山陀兒颱風的風雨影響，氣象署簡任技正伍婉華則提到，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨，尤其是臺東縣、屏東縣仍有超大豪雨特報。整體降雨趨勢要等到明天上午才會趨緩，民眾防颱作業還是不可輕忽！
⚠️豪雨特報
📍超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
📍大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
📍豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
📍大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
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