我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本氣象廳修正的路線與我國中央氣象署路線不同，由於目前預估山陀兒在登陸之後就會開始減弱，甚至變成熱帶性低氣壓，日本路徑恐怕預測有失準。（圖/中央氣象署）

▲氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，颱風持續減弱已經是很明確地顯示，看路徑圖的話，週五當天就是見證颱風死去的過程，路徑預估再往南沒有意義。（圖/台灣颱風論壇臉書）

▲專家們的看法都與日本氣象廳不大相同，山陀兒颱風基本上登陸台灣之後就會受到地形破壞，沿著山脈西側緩慢北上，減弱直到消散。（圖/天氣風險公司）

▲山陀兒颱風將在今（3）日上午從南部登陸，中央氣象署發布最新豪大雨特報。（圖/中央氣象署）

山陀兒颱風目前已經在台灣家門口，預測今（3）日上午至中午期間會從南部地區登陸，不過日本氣象廳今（3）日凌晨卻更新山陀兒颱風路徑預測，對此，《NOWnews》也特別整理各大氣象粉專、中央氣象署、氣象專家的說法，讓民眾了解最新颱風動向。日本氣象廳原本是預測山陀兒在登陸台灣之後，走一個「西部大縱走」的路線穿台離開台灣，不過在今天凌晨0時50分，根據中央氣象署今早最新預報，山陀兒颱風中心在早上6點已經來到高雄西南方大約50公里海面上，預估會往東北的方向移動，氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」對於日本氣象廳的預估路徑則也表示：台灣颱風論壇提到：「颱風持續減弱已經是很明確地顯示，另外，天氣風險公司職人吳聖宇也提到「山陀兒颱風仍然預期會朝向台南、高雄沿海過來，對於山陀兒颱風的風雨影響，氣象署簡任技正伍婉華則提到，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。，民眾防颱作業還是不可輕忽！：屏東縣山區、臺東縣：基隆北海岸、臺北市山區、基隆市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣