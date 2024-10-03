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「詹皇」LeBron James和「皇子」Bronny James今年歷史性的將在首個NBA賽季同隊打球，ESPN記者Dave McMenamin近期在報導中透露兩人的有趣互動，洛杉磯湖人明星大前鋒Anthony Davis受訪時表示，Bronny在訓練賽中三分投得很準，還在老爸臉上進球，讓詹皇急得想要「上身體」。「這很酷，能夠在訓練中親眼見證（父子同場）。」Davis在受訪時表示，「Bronny今天顏射了James一記三分球，我們球隊都在為他加油，大家也都調侃LeBron，所以他只好隨便找個人討回來，用身體碾壓完成上籃打進，我忘了那人是誰。」Davis仔細描述詹皇父子在場上的互動，生動地指出老爸不甘心輸給兒子的那種氛圍，「之後，Bronny又進了三分，好像是對Austin Reaves吧。James下個回合就積極要球。你看得出來，就算他們沒有直接對位，其中的競爭意識還是很強的。這是我們所樂見的，他們創下了首位父子同隊的紀錄，我很榮幸能夠見證歷史。 」這一季對於即將41歲的詹皇來說，心態上可能已有些不同，他少見的在季前受訪時表示，自己這個賽季會更多欣賞當下，這是他過往沒時間停下來做的事。其中最大的原因當時是Bronny來到了這個聯盟。當被問到最希望兒子從自己身上學到什麼時，James說：「我認為是如果你想要某個東西，就必須為之努力。這世上沒有捷徑，你要善待他人。他（Bronny）是一個善良的人，我們總是努力在教導孩子，無論人生過得如何，無論在人生中取得多大成功，這是做人的根本。他下個月就要滿20歲了，作為一個旅程中的年輕人，他將繼續成長。我希望自己和Savannah有教好他品格，讓他在如今能自己展翅飛翔。」