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▲最新各國官方預報顯示，山陀兒颱風預測路徑並非完全依據模式模擬，且24小時後的路徑已分道揚鑣。。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

山陀兒颱風已經抵達家門口，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，山陀兒颱風中心預計今（3）日上午將從高雄附近登陸，目前各國預測路徑24小時前後已分道揚鑣，連中心定位都面臨困難，主因是低層環流將受到劇烈破壞，「幸好24小時後的風力已不是主要威脅」，只需持續防範小範圍大雨或豪雨的發生。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新各國模式模擬圖顯示，山陀兒颱風預測路徑相當分散，吳德榮解釋，，「幸好24小時後的風力已不是主要威脅，只要繼續注意局部性大雨、豪雨。」而中央氣象署最新「路徑潛勢預測圖」顯示，山陀兒颱風中心上午將從高雄附近登陸，眼牆仍有「破壞性」暴風及瞬間強降雨，吳德榮提醒應嚴加防範。但由於台灣阻擋水氣輻合及地形產生的摩擦作用，颱風強度持續減弱，將迅速轉為輕颱，今日各地仍應慎防強風及豪雨，尤其是南台灣地區，必須落實防颱工作。