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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊以國聯西區王者身分挺進季後賽，這也將是大谷翔平MLB生涯首次季後賽。道奇總經理Brandon Gomez今（3）日就大谷翔平是否可能在季後賽期間投球的問題，在線接受日本媒體的訪問，他對此直言：「我不認為他會在季後賽投球。」大谷翔平去年9月接受了右肘手術，本賽季專注在打擊上。儘管外界預計他要到下個賽季才能以投手身分回歸，但他近期他已開始進行牛棚訓練，而且道奇隊總教練Dave Roberts也並未排除他在季後賽上場投球的可能性，後者說：「可能性非常低，但不是零。」不過根據《朝日新聞》記者安藤仙一朗報導，今日接受日本媒體採訪時，道奇總經理Gomez卻重申，在與大谷交談後，球團的立場不變，「和以之前一樣，我們不希望他在季後賽系列賽上投球。」根據此前《Dodger Blue》透露的消息，道奇隊季後賽先發輪值已經確定，Jack Flaherty、山本由伸、Walker Buehler和Landon Knack將是道奇隊季後賽的4名主力先發。而輪值調度方面，Flaherty、山本由伸預計擔任系列賽前兩戰的投手，Buehler投第3戰，Knack第4戰。至於大谷翔平是否會在10月份恢復投手訓練，Gomez說：「這將取決於他的康復進度，但目前他計劃繼續在牛棚投一段時間。」並且稱讚大谷作為指定打擊的表現非常出色。