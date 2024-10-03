我是廣告 請繼續往下閱讀

▲受到山陀兒颱風影響，10月3日再度全台停班停課，全台灣連續停班停課兩天。（圖／NOWnews社群中心製）

▲戴立綱颱風天開直播回應觀眾對於颱風相關問題，誠實回答停班停課有包含政治考量，引起網友熱烈討論。（圖/YT@戴立綱）

山陀兒颱風持續緩慢移動，全台也已經連續停班停課兩天，目前預計中心在今天上午至中午前後登陸，許多人也開始關心明（4）日到底會不會放假，因應山陀兒颱風來臨，氣象主播戴立綱也是忙個不停，2日晚間在忙完之後，在YouTube頻道開啟直播回答網友對於颱風的各種問題，並解析颱風動向跟影響，結果在聊天室當中，有許多人不斷提問面對許多人的疑問，戴立綱則直接回應「，依照山陀兒颱風路徑，對其他地區不會有太大影響，中部更是只有間歇性雨勢；，不過目前看來山陀兒颱風的氣數已盡」。直播過程當中，戴立綱面對網友各種提問都逐一解答，其中被問到最多次的就是「禮拜五還會不會放颱風假」，後續也在直播過程中，新加入的觀眾也一直問同一題，事實上，除了昨天的直播之外，戴立綱在前一天2日宣布停班停課之後，就開直播開砲表示「這種天氣都能放颱風假？如果這種天氣能放，那台灣在冬天或是飄毛毛雨時，也都應該放假」戴立綱也痛批：相關直播片段在社群掀起討論，讓戴立綱在颱風天成為話題人物之一。