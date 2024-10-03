山陀兒颱風持續緩慢移動，全台也已經連續停班停課兩天，目前預計中心在今天上午至中午前後登陸，許多人也開始關心明（4）日到底會不會放假，而在颱風天開直播的氣象主播戴立綱也回應許多觀眾提問，沒想到妙答「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假」，在網路上引起熱烈討論。
因應山陀兒颱風來臨，氣象主播戴立綱也是忙個不停，2日晚間在忙完之後，在YouTube頻道開啟直播回答網友對於颱風的各種問題，並解析颱風動向跟影響，結果在聊天室當中，有許多人不斷提問「主播，10月4日還會不會再度停班停課呢？」、「10月4日還想要停班停課一天，想問還有沒有機率。」
面對許多人的疑問，戴立綱則直接回應「今天（指2日）有資格放颱風假的縣市，只有台南、高雄、屏東、台中以及南花蓮，依照山陀兒颱風路徑，對其他地區不會有太大影響，中部更是只有間歇性雨勢；週五如果要停班停課，只要颱風還沒消散，氣象署有劃出暴風圈，當然就可以放，不過目前看來山陀兒颱風的氣數已盡」。
戴立綱直播直球對決網友提問！誠實解答停班停課考量爆紅
直播過程當中，戴立綱面對網友各種提問都逐一解答，其中被問到最多次的就是「禮拜五還會不會放颱風假」，戴立綱也回答表示「當然放假啦！比照辦理啦！禮拜三放、禮拜四放、禮拜五再放不是很爽的事情嗎？所以我跟你講，那些縣市首長只有一件事，就是選票」隨後戴立綱又強調「我沒說什麼喔！我沒有講誰喔！不要給我對號入座喔！」
後續也在直播過程中，新加入的觀眾也一直問同一題，戴立綱也回應「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假」，超誠實的回應讓不少網友引爆討論表示「戴立綱也太Real了吧....」、「知道的都知道，2日除了南部地區，其他地區連午後雷陣雨都不如」、「戴立綱太誠實了吧，有人敢這樣直接講出來嗎？」
戴立綱砲轟縣市首長超敢講！「放假標準蕩然無存」
事實上，除了昨天的直播之外，戴立綱在前一天2日宣布停班停課之後，就開直播開砲表示「這種天氣都能放颱風假？如果這種天氣能放，那台灣在冬天或是飄毛毛雨時，也都應該放假」大酸「這些縣市首長真是太棒太優秀了，完全不管台灣的經濟發展就放快樂颱風假，到最後就說颱風本來預報會來但沒來，但是本來預報的風力也沒到停班課標準，那為什麼要放假？」
戴立綱也痛批：「連馬祖金門這種沒颱風的地方都放，是喝酒喝茫了嗎？別跟我說放假標準有規範，我盯氣象20幾年了，放假標準蕩然無存，只有一件事情最重要，如果一切事情只用政治考量，不再考慮到真正的整體環境的話，台灣只會繼續腐敗下去。」相關直播片段在社群掀起討論，讓戴立綱在颱風天成為話題人物之一。
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面對許多人的疑問，戴立綱則直接回應「今天（指2日）有資格放颱風假的縣市，只有台南、高雄、屏東、台中以及南花蓮，依照山陀兒颱風路徑，對其他地區不會有太大影響，中部更是只有間歇性雨勢；週五如果要停班停課，只要颱風還沒消散，氣象署有劃出暴風圈，當然就可以放，不過目前看來山陀兒颱風的氣數已盡」。
戴立綱直播直球對決網友提問！誠實解答停班停課考量爆紅
直播過程當中，戴立綱面對網友各種提問都逐一解答，其中被問到最多次的就是「禮拜五還會不會放颱風假」，戴立綱也回答表示「當然放假啦！比照辦理啦！禮拜三放、禮拜四放、禮拜五再放不是很爽的事情嗎？所以我跟你講，那些縣市首長只有一件事，就是選票」隨後戴立綱又強調「我沒說什麼喔！我沒有講誰喔！不要給我對號入座喔！」
後續也在直播過程中，新加入的觀眾也一直問同一題，戴立綱也回應「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假」，超誠實的回應讓不少網友引爆討論表示「戴立綱也太Real了吧....」、「知道的都知道，2日除了南部地區，其他地區連午後雷陣雨都不如」、「戴立綱太誠實了吧，有人敢這樣直接講出來嗎？」
戴立綱砲轟縣市首長超敢講！「放假標準蕩然無存」
事實上，除了昨天的直播之外，戴立綱在前一天2日宣布停班停課之後，就開直播開砲表示「這種天氣都能放颱風假？如果這種天氣能放，那台灣在冬天或是飄毛毛雨時，也都應該放假」大酸「這些縣市首長真是太棒太優秀了，完全不管台灣的經濟發展就放快樂颱風假，到最後就說颱風本來預報會來但沒來，但是本來預報的風力也沒到停班課標準，那為什麼要放假？」
戴立綱也痛批：「連馬祖金門這種沒颱風的地方都放，是喝酒喝茫了嗎？別跟我說放假標準有規範，我盯氣象20幾年了，放假標準蕩然無存，只有一件事情最重要，如果一切事情只用政治考量，不再考慮到真正的整體環境的話，台灣只會繼續腐敗下去。」相關直播片段在社群掀起討論，讓戴立綱在颱風天成為話題人物之一。
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