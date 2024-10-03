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MLB美國職棒大聯盟季後賽外卡系列賽G2，堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯激戰9局，最終皇家靠著6名投手聯手壓制只丟1分的投球表現，以及超級大物Bobby Witt Jr.連兩戰敲出致勝安打，終場以2：1險勝對手，挺進到分區系列賽，將對上紐約洋基。在這個外卡系列賽首戰，堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，皇家靠著王牌左投Cole Ragans主投6局無失分的好投，以及Bobby Witt Jr.在6局敲出致勝安打，終場以1：0完封金鶯取勝，在3戰2勝的外卡系列賽聽牌。此役兩隊依然是低比分的比賽，金鶯用7名投手被敲9支安打，不過只丟掉2分；皇家則是出動S. Lugo、A. Zerpa、J. Schreiber、S. Long、K. Bubic、L. Erceg等6名投手，只讓對方打線敲出6安丟1分，並且靠著Witt Jr.在6局上再度建功，關鍵內野安打送回超前分，終場以2：1贏球。金鶯今年是大聯盟火力最兇猛的球隊之一，整季團隊敲出235支全壘打，僅次於紐約洋基；得到786分，打點759分，排名聯盟第4；團隊OPS.751、OPS+ 118，也皆是聯盟第4。但皇家在外卡兩戰封鎖他們的進攻，成為取勝關鍵。皇家順利晉級，將碰上美聯第一種子、美東區龍頭紐約洋基隊，本季洋基拿到94勝68敗，為美聯東區冠軍，火力與金鶯相比有過之而無不及，就看皇家能否延續投手群的好表現。