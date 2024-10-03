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▲吳慷仁和大陸經紀公司簽約，終於有經紀人打理演藝工作。（圖／NOWnews攝影中心）

▲吳慷仁（左）曾經和黃秋生（右）私下聚會，中為港星朱栢康。（圖／黃秋生臉書）

金馬影帝吳慷仁日前證實和大陸經紀公司「壹心娛樂」簽約，發文寫下「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路」，曾經稱讚吳慷仁演技的黃秋生，認為「我不再是一個人」這句話有語病，容易造成外界誤解，但他相信吳慷仁本意並非如此。黃秋生昨（2）日在臉書發文，指自己沒有惡意，只是就語意論事，自認有語言潔癖的他表示：「『我不再是一個人』，可用我不再孤單來代替，除非有意語帶雙關，但我相信原意並非如此，或代筆漢語水平太差。」最後說：「語文水平低劣，容易引起誤解。」有網友留言表達看法：「沒有代替這回事，因為每個人講話的風格不一樣，同樣的意思用英文也可以有一種以上的說法。」黃秋生則回應：「水平低也可說是風格，低水準風格，沒文化風格。」目前黃秋生已經將該篇文章刪除。黃秋生曾經發文批評台劇《斯卡羅》男女主角的演技，稱配角吳慷仁在這齣戲表演最出色，後來受訪又透露最想合作的台灣演員為吳慷仁，「他真的很厲害！吳慷仁在《斯卡羅》裡面演得最好。」兩人在香港也私下吃過飯，黃秋生當時分享聚餐的合照，寫下：「和吳慷仁終於見面，高手！」對吳慷仁的喜愛不在話下。