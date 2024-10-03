山陀兒颱風目前在高雄西南方海面，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東進行。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前颱風已走到小琉球西方不遠處，高屏地區進入最搖滾時刻，提醒民眾務必提高警覺。而許多南部居民也紛紛回報現況，風雨已經十分有感，「真的不是在開玩笑的」，各地即時影像也可見，南部岸邊海浪已轉變為狂暴模式，畫面相當驚人。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」一早接近7時發文，表示山陀兒颱風已經走到小琉球西方不遠處，預計在中午左右就會於高雄地區附近登陸，提醒民眾做好防颱準備，「高屏地區進入最搖滾時刻，務必提高警覺！」
貼文曝光後，許多南部網友立刻回報目前風雨狀況，可見颱風對高雄、屏東地區的影響，已經非常劇烈，「林園真的搖滾區」「高雄鳳山目前風大雨大」、「東港非常搖滾」、「草衙這邊接近前鎮漁港也是搖滾狀態中」、「旗津目前大雨大風」、「小琉球現況真的不是在開玩笑的」。
從小琉球漁埕尾南端以及屏東枋寮漁港的即時影像也可見，目前海浪已轉變為狂暴模式，一波一波猛力衝擊岸邊，畫面相當驚人。高雄旗津海水浴場的即時影像也顯示，風力強勁到樹葉都被吹到東倒西歪，表示颱風的威力目前已經十分猛烈，提醒民眾必須嚴加防範颱風。
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貼文曝光後，許多南部網友立刻回報目前風雨狀況，可見颱風對高雄、屏東地區的影響，已經非常劇烈，「林園真的搖滾區」「高雄鳳山目前風大雨大」、「東港非常搖滾」、「草衙這邊接近前鎮漁港也是搖滾狀態中」、「旗津目前大雨大風」、「小琉球現況真的不是在開玩笑的」。
從小琉球漁埕尾南端以及屏東枋寮漁港的即時影像也可見，目前海浪已轉變為狂暴模式，一波一波猛力衝擊岸邊，畫面相當驚人。高雄旗津海水浴場的即時影像也顯示，風力強勁到樹葉都被吹到東倒西歪，表示颱風的威力目前已經十分猛烈，提醒民眾必須嚴加防範颱風。
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