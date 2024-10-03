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美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人啟動罷工，目前已經進入了第二天，據悉，目前雙方仍未安排任何談判。由於談判缺乏進展，加劇依賴貨物運輸的人們對於這場罷工可能會拉長的憂心。根據路透社報導，美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人勞資談判未能達成最新的勞動合約後，10月1日午夜起展開罷工行動，目前已經進入了第二天。有消息人士透露，雙方尚未安排任何談。國際碼頭工人協會（ILA）的罷工影響範圍涵蓋緬因州到德州的數十個港口，阻礙了從食品到汽車等貨物運輸。有分析師警告，這將每天為美國經濟造成數十億美元的損失。美國總統拜登政府則向美國港口雇主施壓，要求他們提高談判的金額來和碼頭工人達成協議，以結束這場罷工。拜登2日向記者表示，「自疫情以來，他們的利潤已經達到驚人的800%，而業主們從中賺取了數千萬美元的收入，現在是他們坐上談判桌解決罷工的時候了。」經濟學家表示，由於業者在過去幾個月已經加速運送了關鍵商品，因此罷工初期不會立即推高消費者物價。不過摩根士丹利的經濟學家指出，若罷工持續，食品價格將首當其衝受到影響。根據Everstream Analytics的數據，截至1日，美國港口已有超過38艘貨櫃船停泊等待，而在罷工前的週日（9月29日）只有3艘。代表4.5萬名港口工人的ILA於1日發動罷工，原因是和美國海運聯盟（United States Maritime Alliance, USMX）針對新的6年合約進行談判破局。工會要求在新的6年合約中，每年時薪增加5美元、以及結束威脅到工會工作的港口自動化計畫。USMX於2日時表示，他們專注於重啟談判，但「無法同意重回談判的前提條件」。