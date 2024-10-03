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洛杉磯快艇官方今（3）日宣布正式和後衛Terance Mann完成提前續約，根據先前《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，Mann和快艇達成一份3年4700萬美元（約合新台幣14.8億元）的全額保障合約，沒附帶其他選項。上季Mann出賽75場比賽，場均貢獻8.8分3.4籃板1.6助攻，投籃命中率高達51%。2019年，他在首輪第48順位被快艇隊選中，之後在球隊中逐年成長，已經成為快艇不可或缺的後場人物。隨著Paul George和Russell Westbrook離隊，他預計將在本賽季扮演更重要的角色。這位27歲的後衛已經參加了43場季後賽，幫助快艇隊在2021年首次闖入西區決賽。對於能夠與母隊快艇完成續約，Mann則表示：「能夠與球隊提前續約，這真的讓我相當激動，球隊從一開始就非常支持我，過去跟球隊在一起的這5個賽季很棒，我真的很興奮，我也想看看接下來情況會如何發展。」