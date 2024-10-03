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2024中國網球公開賽，昨（2）日晚間進行男子單打冠軍賽事，由網壇「三巨頭」接班人西班牙好手Carlos Alcaraz對陣義大利球王Jannik Sinner，最終2人在鏖戰超過3小時後，Alcaraz才以6：7（6：8）、6：4、7：6（7：3）逆轉勝出，首度贏得中國公開賽男單冠軍，西班牙新生代球王Carlos Alcaraz在美國網球公開賽表現不佳，在次輪就提前遭爆冷擊敗出局，嚐到失利滋味後他再度振作，，最終Alcaraz硬是逆轉比賽搶下冠軍，也是對戰Sinner的3連勝。接下來2人將繼續出戰ATP千分等級上海大師賽，誰能笑到最後也備受關注。而在逆轉贏下冠軍後，Carlos Alcaraz也在賽後不吝嗇給予對手Jannik Sinner讚美，他表示：「當Sinner和我面對面互相比賽時，我認為這對網壇來說，是一件非常好的事情，「我盡可能地享受與他在場上的對決，但這並不容易，我真的很高興。我的意思是，」Carlos Alcaraz如此說到。Carlos Alcaraz也在賽後難掩情緒，並泛淚地感謝自己的教練Juan Carlos Ferrero，「上個月我們在場上、場外都非常努力地工作，就為了能夠再次感受到這一刻（奪冠）。。」