山陀兒颱風持續威脅台灣，南台灣今（3）日已經放假第3天，在家顧小孩也別忘記來杯咖啡提提神！7-11美式買10送10優惠記得搶，相當於5折優惠開喝；全家明（4）日開跑康康五優惠，除了有WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買一送一外，別忘記10月6日記得搶單品拿鐵、美式買6送6優惠，僅限一天記得設鬧鐘搶。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月4日起至10月6日
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品咖啡任選2杯99元
單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡2杯119元
大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜10月2日至10月29日
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元
📍APP「優惠趣」｜10月2日起至10月8日
◾搖搖茶吧 焙茶拿鐵特價39元，6折（原價65元、特價39元）
📍APP「優惠趣」｜10月1日起至10月7日
◾卡布奇諾特價39元，7.8折（原價50元、特價39元）
◾特濃美式特價39元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾威士忌抱抱珠拿鐵組合特價69元，7折（原價99元、特價69元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月24日至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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