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▲7-11 APP寄杯今起開搶特大杯美式買10送10，每日限量2萬組。（圖／業者提供）

▲全家單品咖啡買6送6只有一天。（圖／翻攝自全家）

▲全家會員限定！大杯特濃美式、好喝奶茶、水果茶同品項第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，自10/4至10/6限時3天優惠。（圖／全家提供）

▲即日起至10月29日，單品咖啡任選2杯99元。（圖／全家提供）

▲特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元。（圖／全家提供）

▲全家搖搖茶吧 焙茶拿鐵特價39元。（圖／全家提供）

▲全家卡布奇諾特價39元、特濃美式特價39元、威士忌抱抱珠拿鐵69元。（圖／全家提供）

▲萊爾富Hi café 大杯系列特濃美式或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買一送一。（圖／萊爾富提供）

山陀兒颱風持續威脅台灣，南台灣今（3）日已經放假第3天，在家顧小孩也別忘記來杯咖啡提提神！7-11美式買10送10優惠記得搶，相當於5折優惠開喝；全家明（4）日開跑康康五優惠，除了有WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買一送一外，別忘記10月6日記得搶單品拿鐵、美式買6送6優惠，僅限一天記得設鬧鐘搶。◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品咖啡任選2杯99元單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品咖啡2杯119元大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元◾搖搖茶吧 焙茶拿鐵特價39元，6折（原價65元、特價39元）◾卡布奇諾特價39元，7.8折（原價50元、特價39元）◾特濃美式特價39元，7.1折（原價55元、特價39元）◾威士忌抱抱珠拿鐵組合特價69元，7折（原價99元、特價69元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）