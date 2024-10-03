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山陀兒颱風來襲，預估中午前登陸。交通部公路局今（3）天上午公布，全台目前有14處道路預警性封閉，分布於宜蘭、花蓮、台東等東部地區，高雄、屏東及南投地區。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。全台共有14處預警性封閉路段：1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至太魯閣口路段）2.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400（東澳至南澳路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。3.花蓮縣秀林鄉台9線148K+800至154K+200（和中至和仁路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。4.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700（和仁至崇德路段），實施預警性封閉，164.3k~164.45K土石泥流阻斷搶修中，將視風雨滾動檢討開放時間。5.花蓮縣秀林鄉台9丁線60K+300至63K+600（和中至和仁路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。6.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。7.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K（地利至合流坪路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700（勤和至復興路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。9.臺東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段），實施預警性封閉，199K+030 （初來路段）邊坡坍方，將視風雨滾動檢討開放時間。10.南投縣信義鄉台21線110K至145K（草坪頭至塔塔加路段），實施預警性封閉管制，將視風雨滾動檢討開放時間。11.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。12.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。13.高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。14.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K （那瑪夏至五里埔路段），實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。