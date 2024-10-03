MLB美國職棒國聯外卡賽，紐約大都會今（3）日續在客場出戰密爾瓦基釀酒人，前役以8：4獲得勝利的大都會，今日比賽則是在8局下半遭到釀酒人打線狙擊，後援投手Phil Maton單局被敲出2轟，也成為勝負分水嶺，加上釀酒人年僅20歲的新星Jackson Chourio單場敲出雙響炮，終場釀酒人就以5：3逆轉取勝，雙方系列賽前2戰各拿下1勝，明日將進行關鍵的G3殊死戰。
大都會1局上率先得分 釀酒人很快有回應
本場系列賽G2大都會仍舊在客場出戰，他們推派左投Sean Manaea迎戰，至於主場坐陣的釀酒人則推派Frankie Montas掛帥先發。1局上大都會就有攻勢，開路先鋒Francisco Lindor獲得四壞保送上壘，隨後大都會並靠著Mark Vientos、Brandon Nimmo的連續安打得到分數，率先取得1：0領先。
1局下釀酒人很快做出回應，開路先鋒、年僅20歲的新星Jackson Chourio在球數2好球的情況下，面對對方先發Manaea一顆95英里的伸卡球，一棒將球扛出右外野大牆，這是一發首局首打席的全壘打，也幫助釀酒人追平比數。
大都會則在2局上再度發難，Starling Marte先是靠著失誤上壘，隨後Tyrone Taylor敲出安打，大都會一出局攻佔一三壘，Francisco Alvarez後續補上適時安打，大都會再度要回領先；Francisco Lindor則再補上一支高飛犧牲打，大都會取得3：1領先。
8下Chourio、Mitchell接連炸裂 釀酒人成功逆轉比賽
釀酒人在5局下靠著Blake Perkins的高飛犧牲打打回一分，但仍以2：3落後；雙方後續一路僵持，比賽來到8局下半，大都會派上Phil Maton上場，但他先是被釀酒人開路先鋒Chourio敲出全壘打，單場個人敲出雙響砲，也幫助球隊追成3：3平手。
隨後Garrett Mitchell更在壘上有人情況下，鎖定一顆78英里的滑球，一棒將球扛出中右外野大牆，這是一發石破天驚的2分砲，釀酒人單局灌進3分，也逆轉比分為5：3領先。後續守護神Devin Williams 9局上半登板救援，也穩穩幫助球隊收下勝利，終場釀酒人就以5：3逆轉取勝，雙方系列賽2戰下來各拿下1勝，明日將迎來系列賽G3。
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本場系列賽G2大都會仍舊在客場出戰，他們推派左投Sean Manaea迎戰，至於主場坐陣的釀酒人則推派Frankie Montas掛帥先發。1局上大都會就有攻勢，開路先鋒Francisco Lindor獲得四壞保送上壘，隨後大都會並靠著Mark Vientos、Brandon Nimmo的連續安打得到分數，率先取得1：0領先。
1局下釀酒人很快做出回應，開路先鋒、年僅20歲的新星Jackson Chourio在球數2好球的情況下，面對對方先發Manaea一顆95英里的伸卡球，一棒將球扛出右外野大牆，這是一發首局首打席的全壘打，也幫助釀酒人追平比數。
大都會則在2局上再度發難，Starling Marte先是靠著失誤上壘，隨後Tyrone Taylor敲出安打，大都會一出局攻佔一三壘，Francisco Alvarez後續補上適時安打，大都會再度要回領先；Francisco Lindor則再補上一支高飛犧牲打，大都會取得3：1領先。
8下Chourio、Mitchell接連炸裂 釀酒人成功逆轉比賽
釀酒人在5局下靠著Blake Perkins的高飛犧牲打打回一分，但仍以2：3落後；雙方後續一路僵持，比賽來到8局下半，大都會派上Phil Maton上場，但他先是被釀酒人開路先鋒Chourio敲出全壘打，單場個人敲出雙響砲，也幫助球隊追成3：3平手。
隨後Garrett Mitchell更在壘上有人情況下，鎖定一顆78英里的滑球，一棒將球扛出中右外野大牆，這是一發石破天驚的2分砲，釀酒人單局灌進3分，也逆轉比分為5：3領先。後續守護神Devin Williams 9局上半登板救援，也穩穩幫助球隊收下勝利，終場釀酒人就以5：3逆轉取勝，雙方系列賽2戰下來各拿下1勝，明日將迎來系列賽G3。