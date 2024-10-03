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MLB美國職棒國聯外卡賽，紐約大都會今（3）日續在客場出戰密爾瓦基釀酒人，前役以8：4獲得勝利的大都會，今日比賽則是在8局下半遭到釀酒人打線狙擊，後援投手Phil Maton單局被敲出2轟，也成為勝負分水嶺，加上釀酒人年僅20歲的新星本場系列賽G2大都會仍舊在客場出戰，他們推派左投Sean Manaea迎戰，至於主場坐陣的釀酒人則推派Frankie Montas掛帥先發。1局上大都會就有攻勢，開路先鋒Francisco Lindor獲得四壞保送上壘，1局下釀酒人很快做出回應，，這是一發首局首打席的全壘打，也幫助釀酒人追平比數。大都會則在2局上再度發難，Starling Marte先是靠著失誤上壘，隨後Tyrone Taylor敲出安打，大都會一出局攻佔一三壘，Francisco Alvarez後續補上適時安打，大都會再度要回領先；釀酒人在5局下靠著Blake Perkins的高飛犧牲打打回一分，但仍以2：3落後；雙方後續一路僵持，比賽來到8局下半，大都會派上Phil Maton上場，釀酒人單局灌進3分，也逆轉比分為5：3領先。後續守護神Devin Williams 9局上半登板救援，也穩穩幫助球隊收下勝利，終場釀酒人就以5：3逆轉取勝，雙方系列賽2戰下來各拿下1勝，明日將迎來系列賽G3。