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創作歌手、「文青女神」安溥（原藝名張懸）過去支持太陽花學運、婚姻平權、大埔拆遷事件、香港雨傘革命和西藏獨立運動，1日以親筆字祝賀中國大陸國慶，讓不少追隨她多年的樂迷難以接受，資深媒體人錢子（錢怡君）也坦言：「我有一點驚訝。」安溥的經紀公司聯成娛樂日前在微博發文，放上一張以黑筆字手寫的小卡，內容為「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，文末署名「安溥祝福」，小編於配文寫道：「來自學姐（安溥綽號）的祝福。」對於安溥的發言，知名政論節目主持人錢子在臉書寫下：「安溥就是張懸，以防有人不知道。老實說，這po文是讓我有一點驚訝。」網友留言：「張懸怎麼綠色變紅色的」、「這叫滾動式調整」、「每個階段會有不同的看法、很正常」、「聽到是張懸，真的很驚訝！」有網友認為安溥寫得是繁體字，也沒有任何輸誠的敏感字眼，認為應該以平常心看待，「人為五斗米折腰，有需要就得低頭，也沒什麼好討論的」、「她沒寫祖國已經很有骨氣了」、「上面神仙打架，老百姓賺錢過生活！」