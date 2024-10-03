美國共和黨總統候選人川普日前接受專訪再度重申，台灣的國防預算，應佔GDP的10%，資深媒體人黃暐瀚說，美國自己國防預算，都才佔GDP3.5%，結果川普要求台灣占比10%。這不只強人所難，簡直天方夜譚。
黃暐瀚在臉書說，川普提三件事：台灣的國防支出應該占GDP10%；如果他當總統，中國不會打台灣；等他卸任之後，中國終究要打台灣。後面兩件事尚未發生，難以印證，先不談。但國防支出的GDP占比是有數據可以比較的。
黃暐瀚說，全世界國防支出占比最高的國家是「沙烏地阿拉伯」，占比6.6%；第二高是「以色列」，占比5.2%。美國自己占比3.5%左右，北約成員國有一半以上的占比都不到2%。
黃暐瀚說，以此數據，台灣一年得編兩兆六千億的軍事預算。政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了，根本是天方夜譚。
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黃暐瀚說，全世界國防支出占比最高的國家是「沙烏地阿拉伯」，占比6.6%；第二高是「以色列」，占比5.2%。美國自己占比3.5%左右，北約成員國有一半以上的占比都不到2%。
黃暐瀚說，以此數據，台灣一年得編兩兆六千億的軍事預算。政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了，根本是天方夜譚。