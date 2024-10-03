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▲「氣象女神」伍婉華至今仍然在中央氣象署任職，不少觀眾大讚她專業執業多年，竟然還沒退休感到意外。（圖／記者張志浩攝）

▲伍婉華聽到記者提問時露出困惑的表情，不知道什麼記者所說的「風測專家」為何，記者提問內容在網路上掀起討論。（圖/中央氣象署YT）

山陀兒颱風（Krathon）持續靠近台灣，預計在今（3）日早上至中午前後從南台灣登陸，中央氣象署在本週也都不懈怠，每天從早上6點40分就一路到晚間23時40分不停歇召開記者會，為民眾帶來最新颱風動向，非常的辛苦。然而在日前記者會上卻有一段記者提問小插曲被發現，讓負責講解「氣象女神」、氣象署簡任技正伍婉華直接臉歪掉，片段在網路上掀起討論。當有颱風來臨時，由於這次山陀兒颱風移動速度緩慢，影響台灣時間較長，而在2日上午，伍婉華照常在氣象署記者會上講解山陀兒颱風的發展趨勢、風力雨量預估影響等等，在講解完畢之後，開放記者提問。隨後記者也解釋「因為好像是我們的主播有打電話，然後好像是說，不過，伍婉華聽完問題後，也高EQ專業解釋：對於是否在各縣市政府宣布停班停課之後，會立即修正風力跟雨量的預估？伍婉華也說：