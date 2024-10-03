山陀兒颱風（Krathon）持續靠近台灣，預計在今（3）日早上至中午前後從南台灣登陸，中央氣象署在本週也都不懈怠，每天從早上6點40分就一路到晚間23時40分不停歇召開記者會，為民眾帶來最新颱風動向，非常的辛苦。然而在日前記者會上卻有一段記者提問小插曲被發現，讓負責講解「氣象女神」、氣象署簡任技正伍婉華直接臉歪掉，片段在網路上掀起討論。
當有颱風來臨時，中央氣象署基本上是從早忙到晚，記者會也會從早上6點40分開始，每隔2至3小時就開一場說明記者會，一路到深夜23時40分，許多氣象署官員都是直接夜宿署內，並未回家，非常的辛苦。由於這次山陀兒颱風移動速度緩慢，影響台灣時間較長，不少人就有關注到每天記者會都會出現的「氣象女神」伍婉華，大讚她專業執業多年，竟然還沒退休。
氣象署颱風記者會小插曲！記者問題太怪「伍婉華臉直接歪掉」
而在2日上午，伍婉華照常在氣象署記者會上講解山陀兒颱風的發展趨勢、風力雨量預估影響等等，在講解完畢之後，開放記者提問。結果有媒體記者提出質疑表示「氣象署前一天提供給北部風雨預報，疑似在宣布停班停課後下修，導致北部縣市政府用來評估放假的標準不準確，是否是因為『風測專家』休假才出現這樣的情況？」
結果伍婉華聽到「風測專家」之後立刻反問「您在說什麼？什麼叫作風測（專家）？」面露非常困惑的表情。隨後記者也解釋「因為好像是我們的主播有打電話，然後好像是說，就是風測的那個的那個級數好像有落差，是因為沒有專家去評估，所以才會有這個問題存在。」
不過，伍婉華聽完問題後，也高EQ專業解釋：「我們所有的判斷都是跟所有的同仁一起討論，視新的實際運動、颱風運動大氣狀況以及颱風參考指引，那當然我們瞭解實際大氣狀況的話，就會有很多所有的觀測資料，包括對颱風的儘可能的觀測資料，所以我們都會用最新資料去判斷，因此我不太瞭解那個傳聞，是有點難以回答。」
對於是否在各縣市政府宣布停班停課之後，會立即修正風力跟雨量的預估？伍婉華也說：「我們不會這樣，我們所有的修正都是依照我們最新的預測去做修正，不管是上修或是下調，因為我們一定要反映最可能的路徑造成的影響，怕大家誤判。」只能說，在這種颱風來臨的關鍵時刻，中央氣象署一定會秉持專業，為民眾帶來最正確第一手消息，坊間流傳未證實颱風消息還是不要隨意亂傳囉！
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氣象署颱風記者會小插曲！記者問題太怪「伍婉華臉直接歪掉」
而在2日上午，伍婉華照常在氣象署記者會上講解山陀兒颱風的發展趨勢、風力雨量預估影響等等，在講解完畢之後，開放記者提問。結果有媒體記者提出質疑表示「氣象署前一天提供給北部風雨預報，疑似在宣布停班停課後下修，導致北部縣市政府用來評估放假的標準不準確，是否是因為『風測專家』休假才出現這樣的情況？」
結果伍婉華聽到「風測專家」之後立刻反問「您在說什麼？什麼叫作風測（專家）？」面露非常困惑的表情。隨後記者也解釋「因為好像是我們的主播有打電話，然後好像是說，就是風測的那個的那個級數好像有落差，是因為沒有專家去評估，所以才會有這個問題存在。」
不過，伍婉華聽完問題後，也高EQ專業解釋：「我們所有的判斷都是跟所有的同仁一起討論，視新的實際運動、颱風運動大氣狀況以及颱風參考指引，那當然我們瞭解實際大氣狀況的話，就會有很多所有的觀測資料，包括對颱風的儘可能的觀測資料，所以我們都會用最新資料去判斷，因此我不太瞭解那個傳聞，是有點難以回答。」
對於是否在各縣市政府宣布停班停課之後，會立即修正風力跟雨量的預估？伍婉華也說：「我們不會這樣，我們所有的修正都是依照我們最新的預測去做修正，不管是上修或是下調，因為我們一定要反映最可能的路徑造成的影響，怕大家誤判。」只能說，在這種颱風來臨的關鍵時刻，中央氣象署一定會秉持專業，為民眾帶來最正確第一手消息，坊間流傳未證實颱風消息還是不要隨意亂傳囉！
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