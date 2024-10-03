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儘管首輪對手還沒有出爐，不過洛杉磯道奇隊今（3）日公布MLB國家聯盟分區系列賽前兩戰先發人選，Jack Flaherty將為道奇隊在首戰中先發搶勝，大聯盟第一年的山本由伸將掛帥主投第2場比賽。至於大谷翔平方面，稍早總經理Brandon Gomez已表態不希望他今年季後賽登板，因此他很可能不會上場投球。道奇隊做出如此輪換結果不讓人意外，Flaherty在交易後成為道奇隊輪值支柱，而山本由伸則在入隊後第一季就拿出讓人信服的表現，美國媒體《Dodger Blue》評價由兩人組成的1、2號先發足以媲美世界上任何的兩名投手組合。Brandon Gomez受訪時表示，球隊尚未確定第3場比賽和可能有的第4場比賽的計劃，但Walker Buehler和Landon Knack可能會披掛上陣。道奇隊將和亞特蘭大勇士隊及聖地亞哥教士隊之間的勝者對決，目前教士暫時以1：0領先。自從退出傷病名單以來，山本由伸仍小心地受到球隊的保護，總計只先發了4場，他因手臂受傷而缺席了近3個月。在上周的本季最後一次例行賽出戰中，他對科羅拉多落磯主投5局失2分，這是他回歸以來最長的投球局數。山本由伸雖然是MLB新秀，但他在日本已有豐富的大賽經驗，包括在2022年日本大賽上作為一號先發主投，帶領歐力士猛牛逆轉奪冠，以及在東京奧運會上幫助日本國家隊贏得金牌。Gomez認為山本由伸應該不會在季後賽怯場，就算也是很好的成長養分。Flaherty在七月交易截止日從底特律老虎隊加盟道奇隊後，這位右投手在道奇隊的10場先發比賽中，總計55又1/3局的投球，自責失分率僅3.58。此前受訪時，道奇總教練Dave Roberts曾表示，大谷翔平「上場的可能性很低，但不是零」。不過今天Gomez重申球團立場，大谷翔平將繼續進行牛棚訓練，球團「預計他不會在季後賽投球」，沒有計劃讓他現在就上場面對打者。