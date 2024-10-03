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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見即將屆滿1個月，前立委沈富雄今（3）日直言「民眾黨已經結束了」，因為捨不得、也沒辦法丟棄柯文哲；未來黃國昌恐怕也扛不動。他並剖析，柯文哲從政之初應該是有理念的，但卻在某個時間點變了，最後因為「小我蓋過大我」、「人治取代法治」顯現柯文哲的小我腐爛。前立委沈富雄今天上hitfm《嗆新聞》節目接受主持人黃暐瀚專訪，談到柯文哲的性格，同是醫界出身的沈富雄直言，柯文哲不會開刀卻選擇走外科，被台大醫院流放到地下室，內心鬱鬱寡歡，結果反映在外就變成是很愛現，愛說自己「智商157」、「判斷生死我柯文哲決定」，這些都是誇大其詞。沈富雄說，其實棄醫從政，對柯文哲來說是一種解脫。沈富雄表示，他願意相信柯文哲一開始從政的出發點是良善的，但後來卻在某個時間點變了，主要表現在兩點：「小我蓋過大我」、「人治取代法治」。他認為，民眾黨因為捨不得、也沒辦法拋棄柯文哲，恐怕等於已經結束了：就算有朝一日要丟掉柯文哲，黃國昌自己爭議也很多、「扛不動」。沈富雄認為，柯文哲最大的罪，就是讓小草對人性本質的善良徹底失望，即便還有鋼鐵小草，也對民眾黨的存續幫助不大。