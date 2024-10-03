山陀兒颱風預計今（3）日中午前後登陸高屏一帶，因此預測今日白天就會是南部風雨最大的時刻，但由於登陸後強度會迅速減弱，明日可能就會減弱為熱帶性低氣壓，並有望解除颱風警報。周末天氣因東北季風處於減弱的空檔，各地高溫上看30度，北海岸、東半部有短暫雨，中南部地區則是山區午後陣雨。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今日在臉書發文指出，山陀兒颱風在昨日緩慢接近台灣的時候，就同時持續減弱，且因目前所在的環境相當不利，不只會被台灣地形削弱，東北季風的乾冷空氣也持續流入，因此預測山陀兒登陸後會迅速減弱為輕度颱風，明日可能減弱為熱帶性低氣壓，並有望解除颱風警報。
山陀兒颱風中心今日一早位於南部近海，預測中午前後登陸高屏一帶，因此今日白天就會是南部風雨最大的時刻。降雨方面，東半部仍舊相當明顯，尤其是台東地區，連日豪雨導致土石鬆軟，行經山區要特別注意路況。
而北部地區目前還沒進入暴風圈，但受到外圍環流和東北季風的雙重影響，基隆北海岸開始出現較大雨勢，沿海仍然有強陣風和長浪發生機會。明日在山陀兒颱風減弱之下，突顯出東北季風的影響，降雨熱區將從南部轉換到基隆北海岸到宜蘭花蓮一帶，中南部地區仍受殘餘水氣影響，有間歇性短暫雨，但強降雨機會顯著降低。
至於周末天氣，周六回歸類似東北季風的天氣型態，北海岸、東半部有短暫雨，中南部地區則是山區午後陣雨；溫度方面，今日因颱風雲量增多，各地白天高溫都只有25度上下，明日逐漸回溫，到了周末，東北季風處於減弱的空檔，各地高溫又可以來到30度以上。下周一午後東北季風將再度增強，基隆北海岸到宜花轉為短暫雨天氣。
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山陀兒颱風中心今日一早位於南部近海，預測中午前後登陸高屏一帶，因此今日白天就會是南部風雨最大的時刻。降雨方面，東半部仍舊相當明顯，尤其是台東地區，連日豪雨導致土石鬆軟，行經山區要特別注意路況。
而北部地區目前還沒進入暴風圈，但受到外圍環流和東北季風的雙重影響，基隆北海岸開始出現較大雨勢，沿海仍然有強陣風和長浪發生機會。明日在山陀兒颱風減弱之下，突顯出東北季風的影響，降雨熱區將從南部轉換到基隆北海岸到宜蘭花蓮一帶，中南部地區仍受殘餘水氣影響，有間歇性短暫雨，但強降雨機會顯著降低。
至於周末天氣，周六回歸類似東北季風的天氣型態，北海岸、東半部有短暫雨，中南部地區則是山區午後陣雨；溫度方面，今日因颱風雲量增多，各地白天高溫都只有25度上下，明日逐漸回溫，到了周末，東北季風處於減弱的空檔，各地高溫又可以來到30度以上。下周一午後東北季風將再度增強，基隆北海岸到宜花轉為短暫雨天氣。