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山陀兒颱風造成全台22縣市停班停課第2天，強風豪雨也造成電力設施毀損。台電今（３）日上午9時統計，全國曾停電戶數10.9萬戶，其中已有9.7萬戶、逾82%已修復，還有1.8萬戶尚未復電，其中以屏東縣1.1萬戶最多，將持續搶修。台電表示，目前仍有1.8萬戶尚未復電，包括屏東縣1.1萬戶、高雄市3026戶、台北市2116戶、雲林縣422戶、嘉義縣410戶、台東縣393戶、花蓮縣301戶、新北市69戶、台南市67戶、台中市55戶、苗栗縣13戶及桃園市1戶。台電昨（2）日發稿指出，面對颱風即將來襲，台電盤點人力及設備資源進行防颱整備，含承包商總計累積部署逾1.7萬人次、逾9,000輛搶修車輛及近6,000台搶修機具；針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島地區，台電也增派搶修人力進駐，動員最大能量投入修復作業。因本次颱風滯留時間長，恐影響西部沿海鹽塵害高風險區域用電，對此台電事前已於相關地區安排礙子等設備之清洗作業，並針對全台縣市預先實施樹木修剪工作，盡力將颱風造成的影響降至最低。台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。不過搶修進度仍會受交通路況及風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。台電指出，如遇停電事故，民眾可透過以下方式報修，使用「台灣電力APP」進行停電報修並查詢進度；前往台電網站「颱風停復電資訊」專區輸入地址查詢；無法使用網路的民眾，可撥打「1911」客服專線。台電提醒，如有抽水站等須持續運轉之相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請自備發電機或不斷電設備及早因應。另因豪雨易使大樓地下配電室淹水，恐影響台電人員搶修作業，也請民眾加強地下室防淹水措施，於事故發生時可加速復電時間。