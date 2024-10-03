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▲原訂10月5日舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至10月12日。（圖／取自香山濕地藝術季臉書）

▲「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」，活動原訂於10月3日開幕，將延至10月4日開展。（圖／台南市觀旅局提供）

▲「東港迎王平安祭典」從9/28開始原訂為期8天7夜，目前遶境活動暫停中。（圖／取自東港迎王臉書）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）預估，全台22縣市停班停課一天。而臺南市政府觀光旅遊局與三麗鷗公司攜手合作「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」，活動原訂於10月3日開幕，將延至10月4日(星期五)開展。遶境活動，也全面暫停。《NOWnews今日新聞》整理全台本週活動異動新竹市政府產業發展處表示，為利活動品質與參與人員安全，原訂10月5日舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至10月12日上午11時30分於香山濕地自然公園辦理。因應山陀兒颱風路徑變化，預估信義鄉降雨量大造成山區路滑，主辦方為確保民眾安全，原訂5日舉行的「雙龍步道健行」活動延期，再度舉辦時間另行公告，已報名且付款參加的民眾，系統將自動取消及退費。臺南市政府觀光旅遊局與三麗鷗公司攜手合作「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」，活動原訂於10月3日開幕，將延至10月4日(星期五)開展。本次活動特色主題IP以「美樂蒂與酷洛米My Melody & Kuromi」兩位明星12米高的大型氣偶裝置呈現，並邀請可愛夥伴彼安諾及巴庫，搭配各式卡哇伊的造型配件。原訂從9月28日開始為期8天7夜遶境活動，因颱風而全面暫停，待颱風警報解除後再按原計畫完成迎王程序。各燈區暫停開燈，預計將於10月4日恢復亮燈。9月29日至10月3日湖面音樂會及水舞展演活動取消，初步預計於10月4日恢復。