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柬埔寨一家豪華公寓在近期驚傳跳樓意外，一名32歲的台灣男子倒臥於血泊之中，路人立刻報案，警方趕到現場後封鎖事發地點，經過幾日的調查宣佈死因爲自盡，疑似因吸毒過量導致跳樓。根據《簡中時報》報導，這起事件發生在星期日（29日）晚上11點40分，地點位於萬景崗區的某公寓，警方確認身份後表示死者為32歲的劉姓台灣男子。事發時，一名保全聽到巨響，趕往現場後發現死者赤裸倒地，周圍血跡斑斑。警方接獲投報後迅速到場，但死者已無生命跡象。警方隨後調閱公寓的監視器畫面展開進一步調查，並在死者的房間內發現一批疑似毒品的白色粉末和一張捲成管狀、沾有白粉的1000柬幣鈔票。法醫證實，死者曾吸食安非他命，並認定為跳樓身亡。目前死者遺體已送至宋仁芷寺廟，等待家屬前來認領。