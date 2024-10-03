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▲中央氣象署今日一早7時25分發布颱風強風告警，指出颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，預估持續至10時30分。（圖／民眾提供）

▲中央氣象署7時25分針對高雄市、屏東縣部分地區罕見發布「颱風強風告警」，提醒颱風中心即將通過附近，所在地將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請民眾儘速至室內躲避。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風目前正在高雄西南方海面，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北接近台灣南部，預計今（3）日中午前後就會登陸高屏一帶。由於颱風中心已十分靠近，中央氣象署7時25分針對高雄市、屏東縣部分地區罕見發布「颱風強風告警」，提醒颱風中心即將通過附近，所在地將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請民眾儘速至室內躲避。中央氣象署今日一早7時25分發布颱風強風告警，指出颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，預估持續至10時30分。只見告警訊息為「颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。氣象署呼籲民眾，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。根據氣象署最新颱風資訊，根據最新資料顯示，山陀兒颱風強度稍減弱，暴風圈也略為縮小。目前暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，但強度預計有持續減弱的趨勢。