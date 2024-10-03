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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見即將屆滿1個月，「鋼鐵小草」也在網路社群發動本週六（5）要集結到土城的捷運海山站展現「民意大反撲」。民眾黨中央也宣布，10月份會再舉辦6場戶外開講，地點從北到南、甚至金門都有，喊話「網軍、特定媒體持續造謠，只會更堅定我們追求公平正義的決心！」民眾黨指出，10月份將會再辦6場戶外開講，「司法正義的火炬」5日起將從中台灣的彰化開始，陸續傳向南端的屏東、離島金門縣、北返桃園市，雙十國慶日當天則會在台北西門町舉行，並在19日前進柯文哲主席的故鄉「新竹公園孔廟廣場」。民眾黨強調，「網軍、特定媒體持續造謠，只會更堅定我們追求公平正義的決心！」呼籲支持者站出來守護台灣民主，拒絕黨檢媒病態治國。而網路上的「鋼鐵小草」也在社群發動集結，嗆聲要在10月5日周六前往土城的海山捷運站到土城的台北看守所外「民意大反撲」，抗議阿北無罪收押30天。活動也要大家以不同主題舉牌，像是反廢死、反廢核養綠、反詐騙、反漲電價等主題，只要有不滿都可以舉牌發聲。鐵草召集人ANNA強調，必須保住第三勢力的命脈，台灣民主才有希望。