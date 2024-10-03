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總統賴清德日前被爆料，在8月將官晉任勗勉典禮後的茶會，因不滿將官們坐著等他到場，怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」等語，甚至還摔資料。對此，總統府副秘書長張惇涵受訪時澄清，當時並未有震怒、摔東西、罵人等情事，但也坦言總統府、國防部溝通有些小誤會，強調賴清德不是會想要立威、耍官威的一個領導者。媒體報導，賴清德8月出席將官晉任勗勉典禮，因現場將官未起立喊口號，賴清德摔資料怒罵；對此，國防部強調，此為誇大謬誤，籲請媒體善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。網路節目「齊有此理」2日播出張惇涵專訪內容，針對將官茶敘風波一事，張惇涵表示，媒體報導「罵將領」、摔東西，這都誇大、不是真實狀況；他還原當時狀況，過去前總統蔡英文執政期間，每年都會有國軍將官授勳，賴清德上任後，希望拉近與國軍距離，並當面感謝其辛勞，所以邀請授勳將官到總統府茶敘。張惇涵坦言，總統府、國防部在首場茶敘的儀節溝通沒有對的很清楚，溝通有些小誤會，導致賴清德到場時，確實沒有起立、鼓掌等情事，賴清德才詢問「這是什麼狀況？」據他了解，只是提問一些問題，便進行1小時左右的茶敘。張惇涵提到，大家都很清楚蔡英文非常照顧國軍，賴清德過去擔任蔡英文任內的副總統，也很深刻理解，但兩人有一個很大的不同，蔡英文畢竟是女性沒有當過兵，而賴不但有當過兵，還在前線金門當兵，他的本意是希望可以拉近距離，聽聽政府還有哪些地方能幫助他們。主持人王時齊詢問，此事被爆出，是否有可能為國軍裡有人不爽？張惇涵回應，他不多加揣測，但後續其他場次的茶敘也圓滿順利。張惇涵指出，就他觀察，賴清德與國軍互動還不錯，因為賴清德曾在金門前線當兵，很清楚知道第一線官兵辛苦，且賴清德在相關軍事會議上，也向國軍將領表達過，希望未來有更多的兵推，或是實際演練的做法，藉以確實強化國軍應變能力。對於未來相關儀節該如何安排，張惇涵說，依過去經驗，通常賴清德或任何長官蒞臨，大家習慣還是會主動起立點個頭；他也分享，私下與賴清德開會時，賴都會講「免、免、免（台語），大家坐」。張惇涵提到，賴清德不是架子大的人，反倒是常常把「惇涵不好意思讓你辛苦了」、「我跟你請教一下」、「謝謝大家喔」掛在嘴邊，就他觀察，賴清德不是會想要立威、耍官威的一個領導者。