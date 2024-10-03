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▲瓊邦喬飛（右）在兒子傑克（中）的婚禮上和他穿上同款的服裝，依然很有型。（圖／摘自IG）

▲米莉芭比布朗（左）和傑克邦喬飛（右）的婚禮，找來一起演《怪奇物語》的馬修莫登（中）主持。（圖／摘自IG）

▲米莉芭比布朗（右）和傑克邦喬飛是令人賞心悅目的新婚夫妻。（圖／摘自IG）

因Netflix招牌大戲《怪奇物語》而走紅的英國小美女米莉芭比布朗，和天團「邦喬飛」主唱瓊邦喬飛的兒子傑克交往快3年，雖然彼此都才20出頭，卻迫不及待要共組家庭，今年一共舉行了兩次婚禮，繼低調的小型儀式後，兩人終於穿上白色禮服舉行了氣氛夢幻的大型婚禮，還由米莉在《怪奇物語》中演父親的馬修莫登主持、證婚，新郎的父親瓊邦喬飛則和兒子穿上同款的白西裝，儘管已一頭白髮，還是頗為有型。來自英國的米莉，童星時期就在《怪奇物語》扮演命運多舛卻有強大能力的女孩「伊萊雯」，隨著該劇即將迎來最後一季，她也進入了人生的新階段，嫁入演藝圈前輩之家、與星二代傑克結為連理，20歲就要展開人妻的生活。傑克比著名的樂壇紅星老爸還高一些，卻完全繼承父親年輕時的帥氣，和嬌俏的米莉站在一起堪稱是賞心悅目的組合。米莉特別穿上Galia Lahav打造的高級訂製品牌婚紗，拖地長裙加上低胸的設計，既性感又典雅。除了馬修莫登親自到場主持，蜜莉在《怪奇物語》的其他合作演員也透過社群網站給予祝福，她發布婚紗照的圖文中則寫道：「永遠、永遠都是你的妻子」對於老公傑克的深情表露無遺。