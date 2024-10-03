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▲安溥透過經紀公司祝福大陸國慶。（圖／聯成娛樂微博）

▲安溥（左）和何欣穗相識超過20年，中為音樂人黃小禎。（圖／何欣穗IG）

「文青女神」安溥（原藝名張懸）曾經寫出〈寶貝〉、〈艷火〉等金曲，充滿社會意識的〈玫瑰色的你〉拿下金曲獎最佳作詞人，去年〈最好的時光〉抱走最佳年度歌曲獎，多次聲援社會運動的她，日前親筆題字祝賀大陸建國75週年，引發軒然大波，不過與她認識24年的好友、音樂人何欣穗卻表示：「那根本不是她的筆跡。」何欣穗和安溥年輕時就認識，她還是安溥《9522》專輯的製作人，何欣穗昨（2）日在Threads寫下：「但...那根本不是她（安溥）的筆跡，差好多。」並表示，就算祝福的字卡是安溥所寫，去人家國家巡演，正逢對方國家國慶，公開祝福一下就要被講得那麼難聽，實在不明白。「若歌手去了美國巡演時剛好遇到對方國慶，可以獻上祝福嗎？祝福了就會被圍剿嗎？」何欣穗說，如果安溥寫得是「祖國生日快樂」便另當別論，「明明就是當成另一個國家在祝福...這是我個人的看法。或許大家對這個國家太敏感了吧！」何欣穗最後又說了一次：「不過重點是，這真的不像她的筆跡啊！」一番話讓網友議論紛紛，「我也一直在想這件事，看到那張圖的第一個反應是，這是她的字嗎」、「他們的重點就是引起對立，這些名人都是旗子」、「我其實也好想聽到安溥親自跟粉絲們解釋她真正的動機跟心情！」