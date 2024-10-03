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NBA 2024-25賽季的季前賽即將開始，但達拉斯獨行俠隊今（3）日卻宣布，陣中球星Luka Doncic因左小腿挫傷，將缺席球隊在拉斯維加斯舉行的訓練營的第2天行程，獨行俠對陣曼菲斯灰熊的首場季前熱身賽他應該也不會打。Doncic的傷情似乎並不嚴重，球團預計在一周後重新評估其傷勢。「他的小腿受傷了，」獨行俠總教練Jason Kidd說，「昨天報告來得很突然，所以他們去做了核磁共振檢查。我們將在一周內重新評估，看看他的傷勢情況。」根據NBA記者Michael Scotto和Marc Stein的報導，Doncic這次受傷發生在周末的一次隊內訓練中，他的小腿遭到撞擊。Doncic在去年季前賽就有小腿受傷的歷史，他因此在對戰老東家皇家馬德里的表演賽中被限制了上場時間，並且在季前熱身賽時也受到了限制。好在，這個問題並沒有持續到該季例行賽，這位超級球星在戰勝安東尼奧馬刺隊的賽季開幕戰中恢復了健康，此役拿下了30分大三元。獨行俠在這一季取得巨大突破，最終打進總冠軍賽。此前Doncic曾在2021-22賽季例行賽最後一場比賽中傷過同一個部位，之後他錯過了獨行俠首輪對猶他爵士的前3場比賽。