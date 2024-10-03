山陀兒颱風移動緩慢，登陸時間頻頻推遲，台灣高鐵今（3）日表示，台中以南延後至18時恢復營運。18時前，南港─台中雙向每小時維持各發2班次列車；18時起 南港─左營雙向每小時各發2班次列車，提醒旅客搭車前留意發車時間，並注意自身安全。
高鐵公司綜合各項最新氣象資訊，預估營運前必要之巡軌作業亦需延後執行，宣布台中以南路段將延後至18時恢復營運，台中以北路段仍維持每小時分別自南港站（南下）及台中站（北上），各發出2班次列車。
自6時起至18時前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車； 18時起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站。
台中站於18時與18時30分別加開南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。
當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21時30分，並於22時與22時30分別加開一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。
10月4日起之營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊後，對外說明。
另外，有關台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。
高鐵最新營運服務相關資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。
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自6時起至18時前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車； 18時起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站。
台中站於18時與18時30分別加開南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。
當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21時30分，並於22時與22時30分別加開一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。
10月4日起之營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊後，對外說明。
另外，有關台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。
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