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台北市前市長柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，卻有網友發現，柯文哲被羈押期間，頭髮越來越黑、狀態越來越好。對此，旅美教授翁達瑞今（3）日認為，白髮不可能自然轉黑，看守所又不能染髮，因此他推斷柯文哲的白髮是假的，「如果連白髮都是假的，柯文哲是個惡魔等級的政治人物」。翁達瑞以「連白髮都是假的？」為題發文表示，柯文哲住進台北看守所不到一個月，多家媒體報導他的身心狀態變好了，甚至連白頭髮都轉黑了，但他是個實事求是的學者，看到柯文哲白髮轉黑的媒體報導，立刻查證相關的醫學研究，確認這件事的可能性。翁達瑞提到，「白髮不可能自然轉黑。頭髮色素的流失是造成白髮的原因，已經流失的髮色素不可能恢復，因此白髮不可能轉黑，除非染髮」，雖然他沒住過看守所，但不認為看守所允許嫌犯染頭髮，換言之，柯文哲住進看守所後頭髮轉黑，不可能來自人工染色。翁達瑞分析，白髮不可能自然轉黑，看守所又不能染髮，那柯文哲的白髮怎會在20幾天內轉黑？「只剩下一個答案：柯文哲的白髮是假的！」他推論，為了製造公務操勞的假象，柯文哲刻意將黑髮染白，騙取選民的同情與支持，住進看守所以後，柯文哲再也不能繼續染髮，當然白髮就會轉黑。翁達瑞說，柯文哲本來就很會製造公務操勞的假象，從嗡嗡嗡的口號、7點30分上班的宣傳、到拼命三郎的作秀，都是柯文哲的造假手法，「為了欺騙選民，柯文哲甚至連白髮都可以造假！」翁達瑞批評，到底柯文哲的品行要多低劣，才會刻意將他的黑髮染白呢？如果連白髮都是假的，柯文哲是個惡魔等級的政治人物，「請大家想像這個畫面：陳佩琪在家裡的浴室將柯文哲的黑髮染白，完成後夫妻相視大笑，這是多麼噁心的畫面啊！」