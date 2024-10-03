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台北市政府衛生局今（3）日公布，居住文山區70多歲男性，9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫後經通報及採檢送驗後，昨（2）日研判確診，確診個案於潛伏期無出國，也無新北市中和區及新店區活動史，同住密切接觸者1人無登革熱症狀，為今年北市首例登革熱本土病例。截至2日，台北市累計41例登革熱病例，其中1例本土病例，40例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。衛生局已針對確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，文山區區級應變中心已於2日晚間緊急召開應變會議，啟動跨機關防治作為。由於登革熱有3至14天潛伏期，北市衛生局提醒市民加強症狀警覺，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。另外，因應山陀兒颱風帶來豐沛雨量，北市衛生局呼籲，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。北市衛生局提醒民眾，若需長時間在戶外活動或到國內外登革熱流行地區，請務必做好防蚊措施，儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，並使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，以減少病媒蚊叮咬傳播之風險。防蚊液補充時間視情況而定，若發現周圍有蚊蟲盤旋，則應進行補擦或補噴。登革熱防治相關資訊可至台北市政府衛生局官網登革熱專區查詢，或致電台北市防疫專線（02）2375-3782詢問。