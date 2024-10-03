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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽即將本月23日正式開戰，而上個賽季表現不佳的布魯克林籃網，新賽季首戰則是將前往客場碰頭亞特蘭大老鷹，期望能夠搶下開門紅。而籃網陣中球星Ben Simmons日前在球隊開幕記者會上，則是喊話要「滿血回歸」，也希望外界不要忘記健康的他表現也很出色；根據美媒報導，稍早籃網前鋒Dorian Finney-Smith在球隊訓練營上接受了記者採訪，當談到籃網新賽季能夠繳出怎樣的表現時，他表示：「我已經跟Dennis Schroder聊過了，至於談到Ben Simmons如今康復後的身體狀態，Finney-Smith對此則表示：「有些人說我們只能贏得17場比賽，我覺得應該把這種說法當成一種不尊重，並用它來激勵自己。人們不知道Ben Simmons的健康狀況如何，但我們過去4週一直在看他，他狀態很好。至於新賽季的籃網隊，誰將扛下先發控衛重任，會是經驗老道的Dennis Schroder，還是傷癒復出的Ben Simmons呢，對此籃網新任主帥Jordi Fernández則說，「我希望在隊伍中製造健康的競爭氛圍，然後再做出決定，如果他們達不到應有的預期，那他們就不會成為先發控衛。」