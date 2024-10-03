山陀兒颱風路徑緩慢，讓全台10/3停班停課再一次，對南部地區已是連續三天颱風假，民眾相當關心10/4會不會又放颱風假一連幾日停班，讓不少人薪水瞬間少了好幾千，讓人不免覺得有被「扣薪」的感覺，但實際上，「不支薪」和「扣薪」不同，下個月收到薪支單的時候要特別檢查一下喔！
停班停課的颱風假如果是「上班日」，依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。但要是颱風假剛好是「休息日」雇主要按照規定就要發給員工加班費。但颱風假不上班會被扣錢嗎？如果在颱風假沒去上班，雇主可以「不支薪」當天的薪水，但「不可扣薪」，也不能視為曠工或遲到，或是強迫員工用事假或特休假來處理。
🟡不支薪和扣薪的差異
不支薪和扣薪其實不相同，不支薪就是雇主不支薪颱風假員工沒上班的費用，舉例來說，一個月薪水3萬元，一天的薪水為1000元，放一天颱風假就是少了1000元當天的薪水，兩天就扣2000元，但如果老闆再用其他名義像扣全勤獎金或是用其他名義扣薪就屬於違法。
簡單來說，「不支薪」是合法，意味著雇主不支付因颱風假而未出勤的薪水，而「扣薪」則是違法，指的是雇主在未經法律允許下減少員工薪資。
🟡颱風假是什麼？
「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
「颱風假」不是《勞基法》中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡颱風假標準是什麼？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◼️停班停課「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
◼️停班停課「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡可以到哪裡查颱風停班停課資訊？
◼️新聞媒體
◼️「行政院人事行政總處」網站
◼️民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◼️付費服務專線0203-001-66
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🟡不支薪和扣薪的差異
不支薪和扣薪其實不相同，不支薪就是雇主不支薪颱風假員工沒上班的費用，舉例來說，一個月薪水3萬元，一天的薪水為1000元，放一天颱風假就是少了1000元當天的薪水，兩天就扣2000元，但如果老闆再用其他名義像扣全勤獎金或是用其他名義扣薪就屬於違法。
簡單來說，「不支薪」是合法，意味著雇主不支付因颱風假而未出勤的薪水，而「扣薪」則是違法，指的是雇主在未經法律允許下減少員工薪資。
🟡颱風假是什麼？
「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
「颱風假」不是《勞基法》中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡颱風假標準是什麼？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◼️停班停課「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
◼️停班停課「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡可以到哪裡查颱風停班停課資訊？
◼️新聞媒體
◼️「行政院人事行政總處」網站
◼️民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◼️付費服務專線0203-001-66
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