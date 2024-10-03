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歌手安溥（張懸）曾發聲力挺太陽花運動，在英國演出更曾在舞台上舉中華民國國旗，但1日她卻在微博以手寫信祝福中國國慶，發表時間還是晚上的10點01分，震撼不少台灣網友。資深媒體人黃揚明說，台灣的市場太小，藝人都會想到中國發展，但下周安溥又要到高雄出席「打狗祭」，等著看她會不會被抗議。黃揚明在《頭條開講》節目提到，張懸在台灣非常紅，已經出道20多年，從獨立音樂起家，一路變成主流音樂，所以被稱為文青女神，她的父親是海基會的前大老焦仁和，所以家族跟兩岸是有淵源的，即使她拿國旗，但她是中華民國派，這一點無庸置疑。黃揚明說，安溥近年她大量到中國做巡迴演唱會，在10月1日中國國慶，就得要配合做一些宣傳的工作，這也是沒有辦法的事，但換個角度想，如果她在台灣就就可以賺得盆滿缽滿，她也不會想到中國市場，像好萊塢是一個全球人種的大熔爐，各國的演員都可以在好萊塢搏得一席之地，只要演技、作品好，所以韓國的電影一樣拿奧斯卡金像獎，所以若台灣藝人能得到中國觀眾的肯定，台灣人也應該要引以為傲。