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屏東東港安泰醫院今（3）日上午7時許傳出火警，警消獲報立即出動12分隊趕赴救援，疑為2樓配電室起火，焦煙沿著管道向上竄，5樓到11樓的病房區濃煙密佈，警消到場後緊急疏散醫護人員及病患，稍早傳出院內11樓有3人失去呼吸心跳，國軍部隊稍早也趕抵現場加入救援行列，屏東縣長周春米也抵達現場坐鎮，詳細情況仍待釐清。今早7時41分許，屏東縣政府消防局獲報，指東港安泰醫院發生火警，現場竄出陣陣濃煙，消防隨即出動南州分隊、屏二分隊、崁頂分隊、新園分隊、新埤分隊、東港分隊、林邊分隊、潮州分隊、特搜大隊、竹田分隊、第三大隊與萬丹分隊等12個分隊前往救火，到場後立即佈水線灌救，初步研判起火點疑似是醫院2樓配電室。火災發生後，醫護人員5樓至11樓病房內的病患，分批引導至一樓大廳門口，有病患躺在病床上，有人坐在輪椅，也有民眾高舉點滴逃生疏散，現場一陣混亂，不過稍早傳出11樓有3人失去呼吸心跳，詳細情況仍待釐清。