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▲酷最近去逛全台灣票選最爛的5大夜市，其中台灣人評價最不好的就是位於屏東的「墾丁大街」。（圖/YT@酷的夢）

▲酷和阿部瑪莉亞逛士林夜市，買到一攤英式烤牛肉價格三百塊，露出驚訝的表情，不過品嚐之後覺得非常的好吃。（圖/YT@酷的夢）

▲酷在台南花園夜市玩投籃遊戲，結果花了1800元才得到大娃娃，單局投籃竟然要價600元，引起討論。（圖/YT@酷的夢）

台灣除了有許多漂亮的景點之外，最受到歡迎的就是「夜市文化」，是許多外國人來台灣必定會安排的行程之一。然而時常拍攝台灣美食文化的法國籍YouTuber「酷的夢」，就在近日開箱台灣網友投票最爛的5大夜市，法國籍YouTuber「酷的夢」最近上傳一支全新影片，並且在每個夜市都邀請不同來賓一同品嚐美食，加上價格CP值來判定到底值不值得民眾去逛。從影片中，可以看到酷一路從北逛到南，先到基隆廟口夜市以及台北士林夜市，他們發現觀光客比較多，夜市裡的小吃價錢也偏高，除了小吃之外，酷團隊逛到台南花園夜市時，經過一攤投籃的攤位，、「夜市小吃不僅貴，連玩個投籃一局都要600是在開什麼玩笑？」酷團隊最後一行人也來到台灣最南端的墾丁大街，，隨後酷也跟來賓分成兩隊在墾丁大街吃喝之後點評：影片上架之後，觀看數短短幾天就衝破128萬人次，不少台灣網友回應表示、「觀光夜市逛過基本上都不喜歡.....價格貴到很離譜。」