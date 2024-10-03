台灣除了有許多漂亮的景點之外，最受到歡迎的就是「夜市文化」，是許多外國人來台灣必定會安排的行程之一。然而時常拍攝台灣美食文化的法國籍YouTuber「酷的夢」，就在近日開箱台灣網友投票最爛的5大夜市，過程中買到300元的小吃、玩投籃花了1800元，酷和其他來賓也都相當驚嚇，雖然酷認為實地走訪之後沒有網友形容的如此糟糕，但台灣本地人則表示：「台灣夜市早就已經回不去了！」
法國籍YouTuber「酷的夢」最近上傳一支全新影片，走訪台灣人評價最爛的前5大觀光夜市，第一名至第五名依序為「屏東墾丁大街」、「高雄六合夜市」、「台南花園夜市」、「台北士林夜市」以及「基隆廟口夜市」，並且在每個夜市都邀請不同來賓一同品嚐美食，加上價格CP值來判定到底值不值得民眾去逛。
夜市小吃價格已經回不去！酷和來賓都感到驚訝
從影片中，可以看到酷一路從北逛到南，先到基隆廟口夜市以及台北士林夜市，他們發現觀光客比較多，夜市裡的小吃價錢也偏高，像是基隆廟口夜市臭豆腐一碗要100元，不過拿到實體之後，酷認為份量還算多，價錢上還可以接受；另外則是在士林購入英式烤牛肉要價300元，雖然價格連來賓阿部瑪莉亞都嚇到，但實際品嚐後也發現非常好吃，就是價格高了點。
除了小吃之外，酷團隊逛到台南花園夜市時，經過一攤投籃的攤位，沒想到老闆一開口就表示遊戲分成200、400、600元，最後酷一行人總共花了1800元，才得到一隻大娃娃，連酷都苦笑覺得自己是被唬爛的，讓不少觀眾傻眼表示「那個籃球的老闆好意思嗎.....一局600完全是在搶劫吧」、「花園夜市投籃玩1800，太盤了吧」、「夜市小吃不僅貴，連玩個投籃一局都要600是在開什麼玩笑？」
遭票選台灣最爛夜市「墾丁大街」！遊客不愛觀光夜市原因曝光
酷團隊最後一行人也來到台灣最南端的墾丁大街，酷先唸出遊客不愛墾丁大街的原因，包括「人車爭道」、「沒有特色又貴」、「東西不好吃又賣很高單價，給盤子去的」等，隨後酷也跟來賓分成兩隊在墾丁大街吃喝之後點評：「終於完成全台灣最爛夜市巡迴，可能大家都會覺得觀光夜市很貴，但其實我覺得，現在觀光夜市也已經改善很多，地板都沒有垃圾，老闆都很熱情。」
影片上架之後，觀看數短短幾天就衝破128萬人次，不少台灣網友回應表示「酷的影片裡面其實還是吃到很多貴的食物....台灣夜市物價真的回不去了」、「觀光夜市就是會這樣，價格哄抬的亂七八糟，反而很多在地的夜市比較便宜」、「蠻認同這個排行榜的，夜市還是要慎選挑吃的，不要被坑」、「觀光夜市逛過基本上都不喜歡.....價格貴到很離譜。」
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夜市小吃價格已經回不去！酷和來賓都感到驚訝
從影片中，可以看到酷一路從北逛到南，先到基隆廟口夜市以及台北士林夜市，他們發現觀光客比較多，夜市裡的小吃價錢也偏高，像是基隆廟口夜市臭豆腐一碗要100元，不過拿到實體之後，酷認為份量還算多，價錢上還可以接受；另外則是在士林購入英式烤牛肉要價300元，雖然價格連來賓阿部瑪莉亞都嚇到，但實際品嚐後也發現非常好吃，就是價格高了點。
除了小吃之外，酷團隊逛到台南花園夜市時，經過一攤投籃的攤位，沒想到老闆一開口就表示遊戲分成200、400、600元，最後酷一行人總共花了1800元，才得到一隻大娃娃，連酷都苦笑覺得自己是被唬爛的，讓不少觀眾傻眼表示「那個籃球的老闆好意思嗎.....一局600完全是在搶劫吧」、「花園夜市投籃玩1800，太盤了吧」、「夜市小吃不僅貴，連玩個投籃一局都要600是在開什麼玩笑？」
遭票選台灣最爛夜市「墾丁大街」！遊客不愛觀光夜市原因曝光
酷團隊最後一行人也來到台灣最南端的墾丁大街，酷先唸出遊客不愛墾丁大街的原因，包括「人車爭道」、「沒有特色又貴」、「東西不好吃又賣很高單價，給盤子去的」等，隨後酷也跟來賓分成兩隊在墾丁大街吃喝之後點評：「終於完成全台灣最爛夜市巡迴，可能大家都會覺得觀光夜市很貴，但其實我覺得，現在觀光夜市也已經改善很多，地板都沒有垃圾，老闆都很熱情。」
影片上架之後，觀看數短短幾天就衝破128萬人次，不少台灣網友回應表示「酷的影片裡面其實還是吃到很多貴的食物....台灣夜市物價真的回不去了」、「觀光夜市就是會這樣，價格哄抬的亂七八糟，反而很多在地的夜市比較便宜」、「蠻認同這個排行榜的，夜市還是要慎選挑吃的，不要被坑」、「觀光夜市逛過基本上都不喜歡.....價格貴到很離譜。」