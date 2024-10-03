山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午前後，將以「中颱下限」或「輕颱」登陸南台灣，隨後沿西半部北上，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高雄港二港口已經測得每秒56.3公尺，達17級的強風，該紀錄已打破測站歷史紀錄。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒外觀雖然縮水、強度減弱，但它的環流緊縮，最強的核心還是相當完整，目前颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海，風雨非常猛烈。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，高雄港二港口已經測得每秒每秒56.3公尺，達17級的強陣風，已打破該測站歷史紀錄，高雄、屏東沿海地區民眾務必注意自身安全，「現在只能祈禱山陀兒一鼓作氣登陸，不然颱風眼牆核心不斷摩擦高雄，會是非常嚴峻挑戰。」
氣象署預報員張竣堯指出，今天南高屏都是強風熱區，尤其是颱風登陸前後，眼牆的劇烈威力直接進入陸地，截至今天上午9時，高雄旗津、林園、小港、前鎮都有超過11級的強陣風，林園更是超過13級以上，隨著颱風更接近，南台灣登陸點附近普遍都會出現14級左右的強陣風。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，高雄港二港口已經測得每秒每秒56.3公尺，達17級的強陣風，已打破該測站歷史紀錄，高雄、屏東沿海地區民眾務必注意自身安全，「現在只能祈禱山陀兒一鼓作氣登陸，不然颱風眼牆核心不斷摩擦高雄，會是非常嚴峻挑戰。」
氣象署預報員張竣堯指出，今天南高屏都是強風熱區，尤其是颱風登陸前後，眼牆的劇烈威力直接進入陸地，截至今天上午9時，高雄旗津、林園、小港、前鎮都有超過11級的強陣風，林園更是超過13級以上，隨著颱風更接近，南台灣登陸點附近普遍都會出現14級左右的強陣風。
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