中颱山陀兒今（3）日中午前後即將登陸高屏一帶，目前中心在高雄西南方海面，向北北東轉北移動。中央氣象署一早發布超大豪雨特報，指出屏東縣山區及台東縣、新北市北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，水利署也發布淹水警戒，表示目前高雄市鹽埕區、鼓山區、旗津區列入一級警戒區，時雨量飆到60毫米，提醒民眾外出注意安全，低窪地區慎防積淹水。
🟡淹水警戒範圍（更新時間11:37）
一級警戒：高雄市鹽埕區、鼓山區（時雨量60毫米）、旗津區
二級警戒：基隆市中正區；高雄市林園區（時雨量38.5毫米）、小港區、林園區；屏東縣東港鎮（時雨量41毫米）
🟡淹水警戒怎麼看
⚠️一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
⚠️二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
🟡山陀兒颱風最新動態
中央氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風強度持續減弱，七級風平均暴風半徑從200公里縮水為180公里，預估中午前後登陸，進入陸地快速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署屆時將發布熱帶性低氣壓特報。
🟡10月3日時雨量排行前三名
📌新北市瑞芳區 時雨量55毫米
📌高雄市鼓山區 時雨量48.5毫米
📌高雄市小港區 時雨量45.5毫米
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一級警戒：高雄市鹽埕區、鼓山區（時雨量60毫米）、旗津區
二級警戒：基隆市中正區；高雄市林園區（時雨量38.5毫米）、小港區、林園區；屏東縣東港鎮（時雨量41毫米）
🟡淹水警戒怎麼看
⚠️一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
⚠️二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
🟡山陀兒颱風最新動態
中央氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風強度持續減弱，七級風平均暴風半徑從200公里縮水為180公里，預估中午前後登陸，進入陸地快速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署屆時將發布熱帶性低氣壓特報。
🟡10月3日時雨量排行前三名
📌新北市瑞芳區 時雨量55毫米
📌高雄市鼓山區 時雨量48.5毫米
📌高雄市小港區 時雨量45.5毫米