中颱山陀兒今（3）日中午前後即將登陸高屏一帶，目前中心在高雄西南方海面，向北北東轉北移動。中央氣象署一早發布超大豪雨特報，指出屏東縣山區及台東縣、新北市北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，水利署也發布淹水警戒，表示目前高雄市鹽埕區、鼓山區、旗津區列入一級警戒區，時雨量飆到60毫米，提醒民眾外出注意安全，低窪地區慎防積淹水。

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🟡淹水警戒範圍（更新時間11:37）

一級警戒：高雄市鹽埕區、鼓山區（時雨量60毫米）、旗津區

二級警戒：基隆市中正區；高雄市林園區（時雨量38.5毫米）、小港區、林園區；屏東縣東港鎮（時雨量41毫米）

🟡淹水警戒怎麼看

⚠️一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

⚠️二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

▲（圖／翻攝自水利署）
▲▼山陀兒颱風接近，水利署針對北海岸及高雄發布淹水警戒。（圖／翻攝自水利署）
▲（圖／翻攝自水利署）
🟡山陀兒颱風最新動態

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風強度持續減弱，七級風平均暴風半徑從200公里縮水為180公里，預估中午前後登陸，進入陸地快速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署屆時將發布熱帶性低氣壓特報。

🟡10月3日時雨量排行前三名

📌新北市瑞芳區　時雨量55毫米

📌高雄市鼓山區　時雨量48.5毫米

📌高雄市小港區　時雨量45.5毫米

▲山陀兒颱風影響。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風結構雖然會被地形嚴重破壞，但仍會替台灣帶來強風驟雨。（圖／中央氣象署）

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