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MLB美國職棒大聯盟（MLB）季後賽G2，聖地牙哥教士隊今（2）日以4：0完封亞特蘭大勇士隊，此役關鍵發生在第2局，東岡凱爾開轟、Manny Machado敲出關鍵2分打點安打，終場以5：4驚險贏球，系列賽2：0贏球，將要對上死對頭道奇。國聯外卡系列賽首戰，教士隊以4：0完封亞特蘭大勇士隊，先發投手Michael King首度在季後賽先發登板，主投7局無失分、狂飆12次三振，徹底壓制勇士打線，加上Fernando Tatis Jr.在首局轟出致勝兩分砲，率領教士在3戰2勝的外卡系列賽中取得聽牌優勢。今天的比賽關鍵發生在第2局，從2020年以來表現穩定又出色的Max Fried，今天卻「一局爆」，兩出局後被東岡凱爾敲出陽春砲，之後他被連敲3支安打、包括兩支內野安打形成滿壘，Manny Machado適時掃出2分打點長打，接著Jackson Merrill再敲出三壘安打，教士單局6支安打、得到5分。落後的勇士緊追在後，第5局靠著Jorge Soler的陽春砲，打回本場比賽第2分。第8局面對Jason Adam的投球，Michael Harris II掃出兩分砲，將比分追近到4：5。只可惜9局上，他們無法再有所突破，最終以1分之差遭到淘汰。教士隊在2022年就和道奇隊交手過，當時兩隊在首輪分區系列賽碰頭，在先丟掉一場的情況下，靠著達比修有和Blake Snell等投手出色的表現，最終連拿3場，以3：1逆轉晉級國聯冠軍戰。