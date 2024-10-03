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明年度中央政府總預算案卡關，總統府副秘書長張惇涵2日強調，預算是用來照顧人民、做地方建設，並舉立法院長韓國瑜名言提醒，「莫忘世上苦人多」，呼籲不要因政治化而影響他人。明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前與韓國瑜會面，並將在4日邀朝野黨團餐敘，化解僵局。網路節目「齊有此理」2日播出張惇涵專訪內容，針對總預算被在野黨封殺一事，張惇涵表示，立法院目前當家的是國民黨、民眾黨，立法院長則是韓國瑜，韓曾說莫忘世上苦人多，而預算是拿來照顧民眾、建設地方。張惇涵表示，總統府預算也編列改善憲兵住宿環境等經費，若預算被刪除或凍結，官兵就要繼續住在老舊漏水的環境，呼籲不要因政治化而影響到許多人。張惇涵提到，總預算如果被凍結或不審查，很多新興計畫或是新增預算都會受影響，如軍公教調薪、台9線蘇花路段的安全改善工程、基隆到台北南港的捷運計畫、生育津貼與育兒津貼補助、潛艦國造後續計畫，以及治水經費等，影響層面很多。至於賴清德是否會為總預算案與在野黨溝通？張惇涵回應，賴清德仍希望朝野有合作空間，但總預算是行政院對立法院負責，卓榮泰也很有誠意，表達願意跟朝野黨團互動溝通。