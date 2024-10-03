全聯防颱廣告超經典不能忘！山陀兒颱風在中午12時40分以中颱下限從高雄小港登陸，南部地區到凌晨這段期間仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢則持續到明天。而在大家都停班停課防颱時，就有網友翻出全聯經典的防颱廣告，結果沒想到一看發現超衝擊，竟然已經是17年前的事情，有許多人也突然發現「全聯先生已經不見好久」，好奇現在人跑去哪裡？引起廣大討論。
網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近颱風來，很多人都跑去全聯購買防颱物資，貨架幾乎都被掃空，讓我想到17年前全聯的防颱廣告，超級經典的，有人也有看過嗎？」只見貼出的片段，大家熟悉的全聯先生教大家防颱三步驟表示「先堆沙包再封門窗，接著去全聯」，隨後又爆笑發現已經把門用沙包堵住說：「抱歉，應該是先去全聯」，相當逗趣。
全聯防颱廣告太經典！全聯先生形象深植人心「當時早就爆紅」
事實上，除了網友翻出的這支防颱三步驟的全聯廣告之外，還有另外一支可能也有民眾看過，就是全聯先生架著樓梯爬到招牌上面，把「全聯福利中心」中的「福利」撕下來，發現底下字眼變成「全聯防颱中心」，意指民眾準備防颱物資時，都可以到全聯就近購買，相當方便。
而回顧當時的時空背景，全聯先生在當時早就已經爆紅，2006年全聯先生邱彥翔意外試鏡選上全聯福利中心的廣告演員，拍攝了全聯「豪華旗艦店開幕篇」的廣告，結果因為表情冷酷，態度認真，讓他意外在大眾面前翻紅，還開啟意想不到的演藝人生，成為廣告事業的新寵兒，說起來，全聯真的是邱彥翔起步的最大貴人。
全聯先生邱彥翔全方位發展！近兩年近況曝光
邱彥翔從2006年因拍攝全聯廣告翻紅之後，其實後續一直當了全聯先生超過15年，在演藝圈也累積不少的作品，包括連續劇、電影出演，甚至擔綱許多音樂MV的男主角以及節目的主持人，可以說是全方位發展，除了被叫做是全聯先生外，也有人稱他生動的表情是台灣版的「豆豆先生。」
不過這一兩年邱彥翔已經沒有出現在全聯廣告當中，很多人好奇他的現況，去年7月爆出邱彥翔再喝醉酒之後，散步回家途中想把撿來的鐵棍順手丟掉，不料，直接插進千萬超跑前檔車窗，事發後相當後悔，已經賠償車損修繕費用，並與車主和解，但形象已經受到影響；另外也在2022年「大港開唱」裸上身只穿內褲跳進高雄港，違反商港法，引發警方關切等。
近一兩年的影視作品包括2023年電影《我的麻吉四個鬼》、2023年電視劇《最佳利益2-決戰利益》、2024電視劇《孔雀魚》等，最近一次被捕捉到，就是在今年9月被一家在台北的小籠包店家發文表示「剛拉下鐵門，就被人截胡，默默地又把鐵門拉起來」仔細一看就是全聯先生邱彥翔前來用餐朝聖，店家還發文致謝。未來是否還能看到邱彥翔再拍全聯廣告，只能靜觀其變囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好懷念....全聯這個廣告已經17年前了嗎？」、「不敢相信，這已經是17年前的廣告」、「這廣告超級經典的！當時全聯先生已經深植人心了」、「沒有看過這支廣告耶，用在現在的話也好適合喔」、「真的超經典，但這一兩年怎麼都沒看到全聯先生，跑去哪了？」
全聯防颱廣告太經典！全聯先生形象深植人心「當時早就爆紅」
事實上，除了網友翻出的這支防颱三步驟的全聯廣告之外，還有另外一支可能也有民眾看過，就是全聯先生架著樓梯爬到招牌上面，把「全聯福利中心」中的「福利」撕下來，發現底下字眼變成「全聯防颱中心」，意指民眾準備防颱物資時，都可以到全聯就近購買，相當方便。
而回顧當時的時空背景，全聯先生在當時早就已經爆紅，2006年全聯先生邱彥翔意外試鏡選上全聯福利中心的廣告演員，拍攝了全聯「豪華旗艦店開幕篇」的廣告，結果因為表情冷酷，態度認真，讓他意外在大眾面前翻紅，還開啟意想不到的演藝人生，成為廣告事業的新寵兒，說起來，全聯真的是邱彥翔起步的最大貴人。
全聯先生邱彥翔全方位發展！近兩年近況曝光
邱彥翔從2006年因拍攝全聯廣告翻紅之後，其實後續一直當了全聯先生超過15年，在演藝圈也累積不少的作品，包括連續劇、電影出演，甚至擔綱許多音樂MV的男主角以及節目的主持人，可以說是全方位發展，除了被叫做是全聯先生外，也有人稱他生動的表情是台灣版的「豆豆先生。」
不過這一兩年邱彥翔已經沒有出現在全聯廣告當中，很多人好奇他的現況，去年7月爆出邱彥翔再喝醉酒之後，散步回家途中想把撿來的鐵棍順手丟掉，不料，直接插進千萬超跑前檔車窗，事發後相當後悔，已經賠償車損修繕費用，並與車主和解，但形象已經受到影響；另外也在2022年「大港開唱」裸上身只穿內褲跳進高雄港，違反商港法，引發警方關切等。
近一兩年的影視作品包括2023年電影《我的麻吉四個鬼》、2023年電視劇《最佳利益2-決戰利益》、2024電視劇《孔雀魚》等，最近一次被捕捉到，就是在今年9月被一家在台北的小籠包店家發文表示「剛拉下鐵門，就被人截胡，默默地又把鐵門拉起來」仔細一看就是全聯先生邱彥翔前來用餐朝聖，店家還發文致謝。未來是否還能看到邱彥翔再拍全聯廣告，只能靜觀其變囉！
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