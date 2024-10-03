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▲全聯福利中心十幾年前的防颱廣告被挖出，超經典的招牌「全聯防颱中心」，引起網友共鳴。（圖/YT@Abby Ku）

▲「全聯先生」邱彥翔最近一兩年沒有出現在全聯廣告中，曾出現酒後脫序，砸壞民眾的千萬超跑爭議。（圖／記者葉政勳攝）

▲邱彥翔上個月9日朝聖台北知名小籠包店，老闆開心發文。（圖/別叫我湯包臉書）

全聯防颱廣告超經典不能忘！山陀兒颱風在中午12時40分以中颱下限從高雄小港登陸，南部地區到凌晨這段期間仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢則持續到明天。而在大家都停班停課防颱時，就有網友翻出全聯經典的防颱廣告，網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近颱風來，很多人都跑去全聯購買防颱物資，貨架幾乎都被掃空，只見貼出的片段，大家熟悉的全聯先生教大家防颱三步驟表示貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的超經典，但這一兩年怎麼都沒看到全聯先生，跑去哪了？」事實上，除了網友翻出的這支防颱三步驟的全聯廣告之外，還有另外一支可能也有民眾看過，就是全聯先生架著樓梯爬到招牌上面，而回顧當時的時空背景，全聯先生在當時早就已經爆紅，，還開啟意想不到的演藝人生，成為廣告事業的新寵兒，邱彥翔從2006年因拍攝全聯廣告翻紅之後，，除了被叫做是全聯先生外，也有人稱他生動的表情是台灣版的「豆豆先生。」不過這一兩年邱彥翔已經沒有出現在全聯廣告當中，很多人好奇他的現況，，但形象已經受到影響；近一兩年的影視作品包括2023年電影《我的麻吉四個鬼》、2023年電視劇《最佳利益2-決戰利益》、2024電視劇《孔雀魚》等，最近一次被捕捉到，，店家還發文致謝。未來是否還能看到邱彥翔再拍全聯廣告，只能靜觀其變囉！