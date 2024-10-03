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怪颱山陀兒預估今(3)日中午左右將從高雄附近沿海地區登陸，目前高雄風雨劇烈。對於颱風遲滯登陸，高雄是否會連放4天颱風假，對此，市長陳其邁表示，看颱風行徑的路線而定，假如非常緩慢，甚至在高雄台南滯留，可能會對高雄造成的相關損害，要等到下午時候再做一個綜合判斷。陳其邁也強調，截至目前沒有高雄市尚未傳出重大災情，但是屏東的安泰醫院有火災，高市府現在在啟動緊急醫療網在全力的支援。根據中央氣象署的資料顯示，現在在高雄市的沿海地區，像在林園等風力跟整個下雨的狀況可以說是最嚴重的地方，最大陣風已經超過10級，甚至是有12級的陣風出現，在整個颱風的行進路線，大概預估在下午1點左右，颱風的中心位置會在小港、旗津等地方登陸，所以高雄市是正處在現在風力最強勁的時間。根據統計，截至目前為止，高雄市災情共356件(已處理198件、處理中158件)，其中主要案件是路樹倒塌和廣告招牌掉落等狀況，也就是說風勢造成的影響，也會隨著颱風的接近越來越嚴重。陳其邁提醒民眾沒有必要不要外出，市府透過監視的螢幕，看到還是有很多民眾騎機車，在這麼大的風雨之下，真的是非常危險，沒有必要的話，盡量避免外出，維護自己的安全。