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▲盧秀燕宣布停班課後，臉書被刷一排「總統好」。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.10.03。

山陀兒颱風影響台灣，台中市政府昨晚宣布繼續停班課，市長盧秀燕臉書湧進上萬人點讚，還被刷一排「總統好」。盧秀燕表示，今天全國都停班停課，全國首長的心情都一樣「寧願小心、民眾的安全至上，遵守國家的標準」。對於被喊「總統好」，她回應希望大家在颱風期間小心安全，以防颱應變為主，「這是唯一的考量」。盧秀燕今（3）日上午主持防災應變中心會議，依各單位報告內容，台中市目前總災情數46件，其中建物毀損11件，傷者有7人（3男4女），5人騎車自摔，1人風大被車門夾到，1人被異物砸到受傷。山陀兒登陸後將減弱成輕度颱風或熱帶性低壓，台中沿海有11級至13級強陣風，台中地區有9級至10級強陣風。山區及可能土石流的潛勢區域，如和平區平等、梨山、博愛、達觀等里需多留意。盧秀燕被視為國民黨挑戰2028年總統大選熱門人選，昨晚她在臉書宣布繼續停班課後，按讚數很快破萬，民眾湧入直接刷一排「總統好」；也有人質疑「無風無雨為什麼繼續放假？」今早中部仍放晴，但已開始感受到風勢。盧秀燕說，依照國家颱風標準，台中仍在陸上警戒區，尤其海線幾個行政區，風力的確有達標。今天全國都停班停課，既然國家提出這樣的風力標準，且山陀兒目前還是中颱，「所以全國首長的心情都一樣，寧願小心、民眾的安全至上，遵守國家的標準」。有媒體問到，市長臉書湧入上萬人按讚，甚至喊「總統好」。盧秀燕回應，希望大家在颱風期間，小心安全，以防颱應變為主，「這是唯一的考量」。