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41歲Verlander賽季落幕！休士頓太空人今（3）日在美聯外卡系列戰，以2：5敗給底特律老虎，季後賽首輪遭到橫掃出局。同時，個人在5年內也2度拿下賽揚獎，可以說是貨真價實的賽揚強投。本季Justin Verlander受到右肩及頸部傷勢影響，只先發出賽了17場比賽，拿下5勝6敗的成績，防禦率為5.48，因此太空人並沒有將他放入季後賽名單。不過他接著說道：「」言下之意可能代表，並不打算在今年賽季結束後退休。Justin Verlander目前已經執行完，和紐約大都會簽下的2年合約，明年預計將會是自由球員身份，而太空人是否會出手慰留，仍然是個未知數。