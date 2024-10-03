41歲Verlander賽季落幕！休士頓太空人今（3）日在美聯外卡系列戰，以2：5敗給底特律老虎，季後賽首輪遭到橫掃出局。而隊中41歲的賽揚強投Justin Verlander，雖然沒有被放進季後賽名單，但第19個賽季，在太空人遭到淘汰後確定落幕。不過在美職官網的報導中，Justin Verlander表態自己還想投球，並且還沒準備好要離開。
喊話還不想退休 能否續留是未知數
巧合的是，將太空人淘汰的老虎，就是當初Justin Verlander以「虎王」發家的前東家，當時共為老虎效力13個賽季，並拿下1次美聯賽揚獎，後續才轉戰太空人，成為球隊2度拿下世界冠軍的重要功臣。同時，個人在5年內也2度拿下賽揚獎，可以說是貨真價實的賽揚強投。
本季Justin Verlander受到右肩及頸部傷勢影響，只先發出賽了17場比賽，拿下5勝6敗的成績，防禦率為5.48，因此太空人並沒有將他放入季後賽名單。根據大聯盟官網的報導指出，在太空人確定遭到淘汰後，Justin Verlander受訪表示：「今年是很艱難的一年，我從中學習到很多，在頸部傷勢後我盡了最大努力，想要回到場上，並幫助這支隊伍，但我沒能做到。」
不過他接著說道：「但我還有一個休賽季可以調整這一切，我絕對還想繼續投球和競爭，我想我還沒準備好離開。」言下之意可能代表，並不打算在今年賽季結束後退休。Justin Verlander目前已經執行完，和紐約大都會簽下的2年合約，明年預計將會是自由球員身份，而太空人是否會出手慰留，仍然是個未知數。
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巧合的是，將太空人淘汰的老虎，就是當初Justin Verlander以「虎王」發家的前東家，當時共為老虎效力13個賽季，並拿下1次美聯賽揚獎，後續才轉戰太空人，成為球隊2度拿下世界冠軍的重要功臣。同時，個人在5年內也2度拿下賽揚獎，可以說是貨真價實的賽揚強投。
本季Justin Verlander受到右肩及頸部傷勢影響，只先發出賽了17場比賽，拿下5勝6敗的成績，防禦率為5.48，因此太空人並沒有將他放入季後賽名單。根據大聯盟官網的報導指出，在太空人確定遭到淘汰後，Justin Verlander受訪表示：「今年是很艱難的一年，我從中學習到很多，在頸部傷勢後我盡了最大努力，想要回到場上，並幫助這支隊伍，但我沒能做到。」
不過他接著說道：「但我還有一個休賽季可以調整這一切，我絕對還想繼續投球和競爭，我想我還沒準備好離開。」言下之意可能代表，並不打算在今年賽季結束後退休。Justin Verlander目前已經執行完，和紐約大都會簽下的2年合約，明年預計將會是自由球員身份，而太空人是否會出手慰留，仍然是個未知數。