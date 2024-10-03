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今年國慶晚會預計5日在台北大巨蛋登場，天后江蕙也會復出開唱，萬眾期待。不過，外界擔心山陀兒颱風攪局，是否導致國慶晚會延期？對此，台北市長蔣萬安今（3）日回應，據氣象團隊最新預測，山陀兒明天有可能轉為熱帶低壓，目前包括晚會以及戶外的第二現場場佈還是按照原定計劃進行。因應山陀兒颱風來襲，台北市長蔣萬安昨親自視察台北大巨蛋，了解5日國慶晚會相關事宜。蔣萬安今天在防災會議後受訪表示，這次國慶晚會是首度開放B2層進場，所以特別去了解整個動線規劃，以及入口如何安排驗票、安檢、進場之後座位的安排。他也特別提醒，當天因為會有安檢，所以下午4時就開放進場，希望民眾可以盡早進場，避免因國安考量的安檢而大排長龍，造成民眾不便。當天大巨蛋商家並無營業，民眾若有需求可自備飲食。媒體追問，若明天停班課，國慶晚會是否延期、戶外第二現場有無雨備等？蔣萬安則回應，目前了解是照原定計劃進行，並持續跟中央慶籌會保持聯繫，會共同研議機動性、滾動式調整。據氣象團隊回報，大概今天入夜後風雨就會慢慢減緩，到明天颱風可能會轉成熱帶性低氣壓，將持續監測颱風路徑，必要時做相對應措施。此外，針對大巨蛋抓漏進度，北市府持續要求體育局，針對大面積影響的範圍及國慶晚會舉辦區域，督促遠雄加強改善，務必在4日以前將這幾個區域改善完成。副市長李四川進一步說明，遠雄現在是用美國防水膠帶施工，原則上是做整面鋪設。到現在為止，前面漏水部分已有阻漏；後面4、5樓的部位現正施工中。