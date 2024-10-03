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颱風山陀兒緩慢靠近台灣，預估登陸時間將推遲至中午。花蓮地區已有間歇性的豪雨，對於花蓮是否明年也會繼續停班停課？花蓮縣長徐榛蔚受訪表示，雖然預估下午晚上花蓮雨勢減弱，但將會等到最新氣象資料再判斷。中央氣象署今（3日）上午表示，颱風中心登陸前後將出現14級強陣風，西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌；但颱風也會迅速減弱，轉為熱帶性低壓。由於花蓮縣1至3日已連續3天停班停課，針對花蓮明天是否有望恢復上班上課，徐榛蔚表示，這次颱風相當詭譎、原地踏步不走，連中央氣象署都很難預料，要等到下午晚上，才能給各地方政府判斷。她提到，根據氣象署資料，花蓮在今天下午及入夜以後，整個雨勢會減小減弱，這次颱風花蓮風力有達到4至7級，比往常颱風還小，針對明天是否恢復上班課，還是繼續停班課都必須進行許多準備，由於停班停課3天，期間關懷站、失智站及獨居老人，昨（2）日已經啟動關懷專戶，受到影響的弱勢可以撥打專線，針對邊緣戶及獨居老人也會表示關懷。她也不忘提到，花蓮交通困境，現在等同於「北上也斷，南下從台東到屏東也斷」， 完成形成孤島，即便蘇花公路有間歇性開放20分鐘，但還是相當危險，呼籲中央政府給予花蓮更多元的交通選項。