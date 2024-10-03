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MLB美國職棒洛杉磯天使今年戰績仍舊慘澹，令許多天使球迷相當失望，最終他們以63勝99敗的成績收尾，不但在美聯西區敬陪末座，在全美聯戰績也僅優於白襪，99敗更寫下天使隊史單一賽季敗場數最多的難堪紀錄。而如今天使隊的表現不佳，Anthony Rendon自2020年離開華盛頓國民隊，並改與洛杉磯天使簽下一份為期7年總金額高達2.45億美元（約新台幣78億元）的鉅約後，年年皆受到傷病影響，而自2020年賽季以來，Anthony Rendon還沒有在天使有過單季出賽100場比賽以上的賽季，本賽季是Rendon自2013年首次亮相大聯盟以來的第12個賽季，表現仍然不佳，稍早天使總經理Perry Minasian也在球隊的賽季總結記者會上，提到Anthony Rendon，他並坦言：「，並贏得（常規合約）大家的保證，他是一位多才多藝的球員，可以辦到許多不同的事情。」而被記者問到，如果Anthony Rendon往後的情況仍然沒有改善，他還會在天使隊的名單上佔有一席之地嗎？Minasian對此則表示，「這是一個很好的問題，